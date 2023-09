Venekeelsete "Pehmete ja karvaste" uued osad sünnivad Eestis

Youtube'is püütakse taas elu sisse puhuda paarikümne aasta eest Venemaal legendaarseks saanud poliitilisele satiirisaatele "Kuklõ" ehk "Nukud". Nalja tehakse jätkuvalt Vene võimuladviku üle, kuid see tehakse Eestis.

"Asja taga on ju Vene nii-öelda opositsionäärid, suuresti ajakirjanikud ja suur osa neist on Venemaalt põgenenud. Nii palju kui mina tean, siis resideeruvad Riias, Vilniuses, Tel Avivis, aga mingi osa neist on ikkagi Venemaal ka," rääkis "Pehmete ja karvaste" kunstnik, lavastaja Hardi Volmer.

See on ka põhjus, miks saate lõputiitrid on nii lühikesed ja koosneb peamiselt Eesti-poolsest meeskonnast. Aga ka mitmed Eestis elavad asjaosalised pole oma Venemaal elavate lähedaste turvalisuse huvides oma nime lasknud tiitritesse kirja panna.

"Venemaal – kus täpselt, ma ei tea, kes täpselt, ma ei tea – on hästi andekad näitlejad, imiteerimaks neid tüüpe. Toimis see sedapidi, et näitleja sai teksti kuskil Peterburis, luges selle köögis sisse, saatis faili siia ja kaamera ees näitleja nukuga markeeris," kirjeldas Volmer.

Sarja esimene osa sai valmis juunis, teine tehti avalikuks 1. septembril ja oktoobris algavad järgmise võtted. See aga tähendab, et päevakajaliste teemade asemel tuleb tegeleda üldisemate teemadega.

"Nad on tellinud uskumatu hulga nukke, praegu veel on grimeerija käes kolm viimast sõjakurjategijat, Kadõrov, usuisake Kirill, batjuška ja veel siis ka Valgevene kolhoosiesimees Lukašenka. Neid me just praegu ootame, neile pannakse karvu pähe ja kulme näkku. Kokku on 21 personaaži," ütles Volmer.

Eestis alustati analoogse sarja tegemist viie nukuga ja iganädalast Eesti poliitika kõverpeeglit nägi pea 12 aastat. Sarja lõpp sattus Andrus Ansipi valitsusaja lõppu, mil sarja ühe stsenaristi Gert Kiileri sõnul mitte midagi ei toimunud.

"Meie saade lõpetati ära, mõned kuud hiljem tuli Taavi Rõivase valitsus ja sellest ajast peale hakkas juhtuma. Ma arvan, praegu juhtub vägagi palju," rääkis Kiiler.

Kui ainest uute "Pehmete ja karvaste" tulekuks on enam kui küllaga, siis Kiileri sõnul napib isikupäraseid ja reljeefseid poliitikuid, kes satiirisaate peategelasteks sobiksid.

"Loomulikult et Kaja Kallas, üks või kaks Helmet ja võibolla Jürgen Ligi paistab silma, et neid natukene nagu on, aga mitte nii palju nagu vanasti," ütles Kiiler.

Kiiler kahtleb, kas omaaegne nukuetendus tänapäeval enam toimiks, sest skandaalid ja poliitikud vahetuvad nii kiiresti ja poole aasta pärast võib mõni nukk jääda nurka tolmu koguma. Kui aga tegu oleks näiteks animatsiooniga, siis oleks väga lihtne näiteks Kert Kingo mõneks episoodiks sisse kirjutada.

Aga 10 aastaga on märksa keerulisemaks muutunud ka päevakajalise nalja tegemine. "Praegu sotsiaalmeedia on teinud sellise karuteene meile, et kui mingi skandaal toimub. siis hiljemalt õhtuks on kõik naljad selle üle ära tehtud," märkis Kiiler. "Siin oleks võib-olla vaja kuidagi teistmoodi läheneda, mõtestada ümber stsenaarium, et ta ikka kõnetaks nii mitu päeva hiljem."

Kuigi "Pehmed ja karvased" olid eetris aastaid tagasi, küsivad Kiileri sõnul lugejad igal kohtumisel, et millal neid taas tegema hakatakse. Ainest on, vaatajaid ka – näib, et aeg poliitilise satiirisaate jaoks on küps.