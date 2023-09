Lego loobus kasutatud plastpudelitest valmistatud klotside tootmisest

Maailma suurim mänguasjatootja Lego teatas, et loobub kokkukogutud plasttaarast tehtud klotside valmistamisest ja jätkab naftast saadavast akrüülnitriil-butadieen-stüreenist (ABS) klotside tootmist. Lego teatas, et plastpudelitest valmistatud klotsidel on lõpuks veel suurem süsiniku jalajälg.

Lego teatas kaks aastat tagasi, et testib kasutatud plastpudelitest valmistatud klotside tootmist. Lego tahtis nii muuta oma populaarsed plastklotsid keskkonnasäästlikuks. Lego tegevjuht Niels Christiansen ütles aga, et polüetüleentereftalaadi (RPET) kasutamine tooks lõpuks kaasa veel suurema süsiniku jalajälje. Polüeteentereftalaati kasutatakse plastpudelite valmistamiseks.

"Esimestel päevadel usuti, et seda maagilist materjali on võimalik leida, mis lahendaks jätkusuutlikkuse probleemi. Testisime sadu ja sadu materjale. Sellist materjali pole lihtsalt võimalik leida," ütles Christiansen.

Lego plaanis oma klotsid muuta 2030. aastaks täiesti keskkonnasäästlikuks. ABS-i klotsid on vastupidavad, neid on lihtne kokku panna ja lahti võtta. Lego tippjuht Tim Brooks ütles, et RPET oli pehmem kui ABS. Seetõttu oli vaja sellele lisada veel koostisosi, et muuta see sama vastupidavaks ja ohutuks. Selleks oleks kulunud palju energiat.

Selle asemel tahab Lego nüüd muuta ABS-i klotsid keskkonnasäästlikumaks, lisades rohkem biopõhiseid ja ringlussevõetud materjale. Praegu tehakse 80 protsenti Lego klotsidest ABS-ist ning neid saab kasutada mitme põlvkonna vältel.