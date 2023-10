Pärnumaale Tori valda kavandatakse 30 tuulikut

Planeeringuala asub Tori valla põhjaosas kolmel kinnistul ja selle suurus on kokku üle 200 ruutkilomeetri. Sauga vallamajas saab kuni 27. oktoobrini tutvuda eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruandega. Kokku kerkib alale kuni 30 tuulikut, aga nende asukohad pole veel teada.

"Me räägime päris suurtest ja võimsatest tuulikutest, need vajavad piisavalt ruumi, et olla efektiivsed. Need on kuni 290-meetrised. Praegu saab teha 250-meetriseid, kuna on veel natuke riigikaitselisi kõrguspiiranguid. Meil on olnud mõned tutvustavad koosolekud ja kohale on tulnud väga palju inimesi. Neil on olnud mure varjutuse ja müraga, aga samas keegi plakatitega vallamaja ees ei protesti. Siiamaani oleme saanud rahulikult need mured ära selgitatud," rääkis Tori valla üldplaneeringu spetsialist Sigrit Kasemets.