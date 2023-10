MKM viib Eesti digitiigri 50 000 eest rohelusse inspiratsiooni ammutama

"Ürituse formaat on soliidne ja väärikas, vältides samas üleliigset formaalsust," tutvustab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kauaoodatud sündmust. "Digitippude foorum" koguneb 20.-21. novembril, mil õues on juba kõledad sügisilmad ja riigikogu rahanduskomisjonis timmitakse paika järgmise aasta säästueelarvet.

"Toimumiskohaks sobib mõis või hotell, mis on esinduslik, väärikas ning inspireeriva õhkkonnaga ja asub looduskaunis kohas, et luua soodsad tingimused mõttetööks ning ürituse eesmärkide parimaks saavutamiseks," kirjeldab ministeerium enda ootusi ning märgib ära, et varem on sarnane üritus toimunud Vihula mõisas.

Peale mitmesaja-aastase ajaloo räägib Vihula mõisa kasuks ka asukoht. Nimelt ei tohiks digitipud ministeeriumi hinnangul koguneda lähemal kui 50 kilomeetrit Tallinna südalinnast.

"Asukoha kaugus Tallinnast on piiritletud, et vältida kursustel osalejate mitteosalemist kursuste programmi mõnes osas või esimese päeva õhtul lahkumist, mis takistaks kursuste eesmärkide parimat saavutamist," märgib ministeerium. Heale peole jäädakse ikka ööseks. Eriti kui korraldaja on valmis sellele kulutama kuni 50 000 eurot.

Aga grüünesse ei sõideta ainult pidutsema. Esimesel päeval seisab ees kolm tundi ettekandeid ja sama palju töötubasid. "Enne õhtusööki peab olema osalejatel võimalus tihedast koolituspäevast taastuda," rõhutas ministeerium ning lisas, et kui toimumiskohas on spaa või saun, peab saama ka neid kasutada. Ministeerium lubab, et sauna organiseeritakse ka sobilikud suupisted ja joogid.

Ihu pestud, oodatakse digitippe pidulikule õhtusöögile. Ehkki taustaks mängiv muusika võib tulla ka makilt, on valguse ja lauakaunistustega loodud õdus ja pidulik õhkkond. Õhtusöögi menüü on tagasihoidlik, kõigest kolmekäiguline, kuid iga käigu juurde pakutakse majandusministeeriumi kinnitusel sobilikke jooke.

Ja siis algab "muusikaline meelelahutus". Mis see täpsemalt tähendab, kas diskorit, lauljat või tervet ansamblit, seda ministeerium veel ei tea, sest hange alles kuulutati välja. Meelelahutuse kuni 80-pealine sihtgrupp on nõudlik: avaliku sektori juhtkond ehk kantslerid, asekantslerid, ametite peadirektorid ja teised IT-juhid.

Kas kõik nad õnnestub tantsupõrandale meelitada, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium veel ei tea ja arvestab ka üritust korraldades, et osa külalisi soovib hoopis omavahel juttu ajada. Kuid mitte liiga pikalt, sest teisipäev, 21. november saabub osalejatele varakult. Esimene ettekanne kõlab juba kell 10 hommikul.