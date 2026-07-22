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Neli aastat streikinud andmekogu nörritab ametiliite

Eesti
Ametiühingute pikett.
Ametiühingute pikett.
Eesti

Kollektiivlepingute andmekogu ei tööta juba üle nelja aasta ning ametiühingud leiavad, et see halvendab töötajate võimalusi palgaläbirääkimistel ja annab eelise tööandjale. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium loodab andmekogu korda saada järgmisel aastal.

Kollektiivlepingute andmekogu avalikus veebikeskkonnas on viimased andmed 2022. aasta algusest. Ametiliidud ei saa uusi kollektiivlepinguid enam ise registreerida, vaid peavad need elektronpostiga ametnikule saatma. Ka andmete vaatamiseks tuleb ametnikule teabenõue esitada.

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu esimees Jüri Lember selgitas, et see raskendab muu hulgas riigihangetel osalemist ja ka pakkumiste hindamist.

"Meil tekkis siin ühe ettevõttega, kes konkursil osaleb, olukord, kus ettevõte ei saa enda sõnul hankel adekvaatsete palganumbritega või tööjõukuludega hankedokumente koostada, kuna nad ei tea, millised on teiste ettevõtete vastavate ametikohtade töötasud. Tõenäoliselt ei tea seda ju ka ametnikud, kes peavad riigihankele esitatud avaldusi hindama," tõdes Lember.

Info puudumise tõttu on ka näiteks noorel inimesel esimest korda tööle minnes keeruline mõistlikku palka küsida.

"Inimene, kes kuskile tööle läheb, peaks saama tutvuda ka selle ettevõtte töötingimustega, mis on lisaks seadusele fikseeritud ka kollektiivlepingus. Siis kaoks ära võimalus "pätti teha" ja väita näiteks noorele, kes alles tuleb tööjõuturule, et mitte keegi teine ei maksa rohkem palka ja mitte kuskil ei ole nii head töötingimused, kui meil," kirjeldas Lember.

Kollektiivlepingute andmekogu vaade aastast 2022 Autor/allikas: Kollektiivlepingute andmekogu

Eesti Ametiühingute Keskliit ootab samuti, et register korda saaks ja seal oleksid õiged andmed, toonitas liidu kommunikatsioonijuht Ivika Aman.

"Eelkõige ootame me, et register oleks taas kasutuskõlblik ja see info, mida seal kuvatakse, oleks tõene, kõik kollektiivlepingud oleksid sinna sisse kantud," ütles Aman, kes tõi näiteks kahetsusväärse juhtumi, kus aegunud andmete tõttu jõudis ka meediasse vale info.

"Seal on viimased lepingud sisse kantud 2022. aastal. Nii tekkiski olukord, kus faktiväiteid kontrolliti selle alusel ja tegelikult jõudis avalikkusse vale info," sõnas Aman.

Kollektiivlepingute andmekogu vastutav töötleja on alates 2023. aasta keskpaigast majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Töövaldkonna andmete nõunik Ingel Kadarik ütles, et kollektiivlepingute andmekogu töötab ka praegu, kuid tunnistas, et näiteks avalikus vaates lepingute nimekirja kuvamine ja otsing ei tööta nii nagu vaja; kollektiivlepingute kohta andmete saamiseks tuleb esitada päring.

Kadariku sõnul on register ajale jalgu jäänud ning vajab värskendusi ja sellega ministeerium ka tegeleb. Andmekogu uuendustega loodab MKM valmis saada järgmisel aastal.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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