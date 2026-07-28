Hasartmängureklaamid eiravad tihti seadust, ent karmistamist pole plaanis

Tänavapildis on näha aina rohkem hasartmängureklaame, ent riik ei tõtta neid piirama. Selle asemel püüab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium leida tasakaalu ettevõtlusvabaduse ja tarbijate kaitse vahel, sealhulgas ennetada hasartmängusõltuvuse teket.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tarbijakaitsenõunik Mari-Liis Aas ütles, et hasartmängu liikidel on erineva rangusega piirangud.

"Näiteks kui me räägime õnnemängust, sinna alla kuuluvad siis näiteks pokker, rulett, slotid, siis see reklaam on üldjuhul üldse keelatud, välja arvatud seadusega sätestatud kohtades, näiteks õnnemängu korraldamise kohas. Aga samas on teatud hasartmänguliikidele, näiteks loterii ja spordiennustuse reklaamimine laiemalt lubatud, aga ka seal kehtivad teatud piirangud," selgitas Aas.

Diana Lints tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametist ütles, et reklaamide järelevalveprojektidest on selgunud, et pea pooled kontrollitavatest hasartmängu reklaamidest ei vasta nõuetele.

2025. aastal viis TTJA läbi suurema hasartmängureklaami järelevalveprojekti ja kontrollis kokku 230 hasartmängureklaami, millest 104 reklaami olid rikkumised ehk siis 45 protsenti tuvastatud reklaamidest olid reklaamiseadusega vastuolus, rääkis Lints.

"Need rikkumised olid väga erinevad, need hõlmasid nii eksitavat reklaami kui ka näiteks mittenõuetekohast hoiatavat teksti hasartmängureklaamis ja tuvastati ka õnnemängureklaame, mis on tegelikult seaduse mõistes üldse keelatud reklaamid."

Aasa sõnul pole siiski plaanis hasartmängureklaame rohkem piirata ega keelustada.

"Me oleme majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis tõepoolest võtnud eesmärgiks reklaamiseaduse ajakohastamise, aga kuna kogu see menetlus on väga algusjärgus, siis kahjuks hetkel ei ole veel võimalik öelda, kas või mis ulatuses hasartmängu reklaamiregulatsiooni tulevikus muudetakse," lausus Aas.