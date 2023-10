Eesti ja Läti ostavad lähiaastail üle 2000 militaarsõiduki

Kuni viis tonni kaaluvaid maastureid ja väikeveoautosid hakkab tarnima ettevõte Veho, mis esindab Mercedes Benzi, ning üle viie tonni kaaluvaid veoautosid tarnivad Scania ja Volvo.

Sõidukeid hakkab esialgu kasutama Eesti kaitsevägi, hiljem ka Kaitseliit ning politsei- ja piirivalveamet.

"See on kindlasti suur samm edasi, sest varasemalt on Eesti kaitsevägi ja üldse jõustruktuuride üksused kasutanud pigem meie liitlaste antud kasutatud tehnikat. Kuid nüüd see leping annab meile erakordse võimaluse tulevikus soetada ainult meie enda vajaduste ja kirjelduste alusel tellitud sõidukid ja need päris uutena, mis annab võimaluse neid ka kasutada 30 ja rohkem aastat," rääkis RKIK-i sõidukite, tehnika ja logistika kategooriajuht Erko Sepri.

Eesti ja Läti hangivad ühiselt militaarsõidukeid. Autor/allikas: Kristjan Svirgsden/ERR

Sõidukite hulgas on nii logilistilisi kui ka taktikalisi masinaid.

"Pigem on tegemist lihtsamat sorti sõidukitega, mis on ette nähtud oma funktsionaalsuse täitmiseks. Ennekõike funktsionaalsus transpordi osas ja tulevad siis kuni viietonnised sõidukid maasturite ja väikeveoautode kujul. Ja tulevad üle viietonnised veokad ainult veoautode kujul ja nendega hakatakse liikuma nii teedel kui ka sellistes kohtades, kus teede olukord on kehvem või täitsa puudub," selgitas Sepri.

Seitsmeaastast lepingut saab vajadusel pikendada kolme aasta võrra. Esimeses etapis soetatakse ligi 400 sõidukit. Kokku plaanitakse tarnida üle 2000 militaarsõiduki.