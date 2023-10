IMF kutsub valitsusi inflatsiooni ohjeldamiseks eelarvepuudujääki vähendama

Valitsused üle maailma peavad vähendama eelarvekulutusi ning tõstma maksutulusid, vastasel juhul kannatab keskpankade võime inflatsiooni ohjeldada, ütles IMF-i rahanduspoliitika osakonna juht Vitor Gaspar.

"Ajastus on oluline ning mida kiiremini see on tehtud paljudes riikides, seda parem on rahandus- ja rahapoliitika vahelise järjepidevuse vaatevinklist," ütles Gaspar Financial Timesile.

Rahanduslik distsipliin aitab hoida keskpankade usutavust ning vähendab vajadust intressimäärade tõstmise järele, millel oleks stabiliseeriv mõju võlakirjaturgudele üle maailma, ütles ta.

Gaspar märkis, et riigivõla teenindamise kulud kasvavad üle maailma, ning sel saab olla püsiv mõju keskpikas perspektiivis.

Kolmapäeval avaldas IMF uue aruande valitsusi painavate rahanduslike väljakutsete kohta. Fiskaalmonitori nimeline aruanne hoiatas kasvavate eelarvepuudujääkide eest, mis on tingitud aeglasemast majanduskasvust ning kõrgematest intressimääradest.

Praeguste trendide järgi hakkavad riikide võlad kasvama "oluliselt kiiremini" kui ennustati pandeemia eel. Prognoosi järgi jõuab ülemaailmne avaliku sektori võlakoormus 100 protsendini maailma SKT-st praeguse aastakümne lõpuks.

Aruande järgi halveneb USA valitsuse rahanduslik seis teistest suurtest majandustest kiiremini. USA valitsemissektori puudujääk ületab kaheksa protsenti riigi SKT-st sel aastal ning see jääb 7,4 protsendi tasemele ka järgmisel aastal.

Valge Maja ametnikud nimetasid probleemi põhjuseks järsku riigieelarve tulude langust käesoleval aastal.

Valitsuse kulutused on olnud suureks poliitiliseks vaidluskohaks Washingtonis. Riigi valitsust ähvardas oktoobris tööseisak, kuid septembri lõpus saavutatud lühiajaline kokkulepe tagas valitsusele rahastuse kuni novembri keskpaigani.

"Miski peab muutuma rahandusliku võrrandi tasakaalustamiseks. Poliitilised ambitsioonid võivad väheneda või makse puudutavad poliitilised punased jooned võivad muutuda, kui rahanduslik stabiilsus jääb peale," seisis IMF-i aruandes.