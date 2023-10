Saaremaa meretuulepargile on endiselt kohalike seas vastaseid

Pihla randa on praeguste plaanide kohaselt plaanitud 100 tuulikuga meretuulepargi elektrikaabliga ühendamine Saaremaaga ja tulevased tuulikud peaksid juba vähem kui 10 aasta pärast hakkama paistma silmapiirilt.

Lisaks juba varasemale 84 täiendavale ettepanekule tuli neljapäevasel keskkonnamõjude hindamise avalikul arutelul saalist veel mitmeid täiendavaid küsimusi.

Keskkonnamõjude hindamise juhtekspert Riin Kutsar ütles, et vaatamata erinevatele mudelitele ja arvutustele peaksid aruandes välja toodud hinnangud ja mõjud olema tuleviku tuulepargi tegelike mõjudega võrreldes pigem suuremad.

"Me oleme võtnud halvima võimaliku stsenaariumi aluseks, see tähendab, et realiseeruvad mõjud võiksid jääda veel madalamale," ütles Kutsar.

"Inimesi puudutab kindlasti see visuaalne aspekt ja müra aspekt kõige rohkem. Meie hinnangul on tegemist kindlasti pealiskaudse hinnanguga, meie hinnangul on palju asju jäetud läbi uurimata, põhjalikult läbi uurimata. Ja tehtud ka paar viga. Ja see võib kaasa tuua ka selle, et meil on vaja minna ka kohtusse," lausus Karala-Pilguse hoiuala seltsi juhatuse liige Liisa Linna.

Arendaja on jätkuvalt seda meelt, et on õigel teel, välistavaid argumente ei näe ja räägib tuulepargi rajamisest kindlal kõneviisil.

"Isegi kui mu parim sõber elaks rannas, siis ma ei näeks põhjust mitte olla sõber edasi. Kordan, see asukoht valiti selline, mis oleks võimalikult konfliktivaba ja kõik need uuringud on seda kinnitanud, et see on konfliktivaba. Pigem on tulnud välja ehitustehnilist keerukust," ütles Saare Wind Energy tuulepargi arendaja Kuido Kartau.

Ka Saaremaa vallavalitsus on seisukohal, et tuulepark on Saaremaale kasulik

"Meretuuleparkide rajamine Saaremaa läänerannikule on Saaremaa jaoks eeskätt võimalus. Ja mitte niivõrd negatiivse mõjuga, vaid pigem tuua siia inimesi, kes on hea haridusega, hea palgaga ja panustavad meie majanduslikku käekäiku. Ja teiselt poolt me näeme ka seda, et see on üks viis, kuidas tuua siia hea ja tugevama elektrivarustuse;" lausus Saaremaa abivallavanem Liis lepik.

Lisaks peaks tuulepark valla eelarvesse andma tulevikus aastas enam kui miljon eurot.