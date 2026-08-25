Häädemeeste vallale ei sobi meretuulepargi elektritrassi asukoht

Riik valis suve hakul välja Liivi lahe meretuulepargi trassikoridori ja riigi eriplaneering on kavas kehtestada sügisel. Häädemeeste vald valitud trassi asukohaga nõus ei ole ja kohalikud on mures trassi mõju pärast kaladele.

Kuigi arendaja Enefit pole Häädemeeste ranniku lähistele kavandatava Liivi lahe meretuulepargi investeerimisotsust teinud, sest ootab riigi otsust, kas meretuult on üldse Eestisse vaja, on riik välja valinud tuulepargi elektriühenduse trassikoridori. Kui tuulepark peaks tulema, jõuaks elektritrass merekaablina maale Häädemeeste vallas Jaagupi külas ja liiguks sealt esialgu maakaabliga ja seejärel õhuliiniga Kilingi-Nõmmeni.

"See trassi valik on kujunenud mitme aasta jooksul ekspertide töö tulemusena, oleme püüdnud välistada kõik keskkonnatundlikud alad, sotsiaalseid mõjusid, oleme analüüsinud kultuurilisi mõjusid, ka justnimelt seda poolt, et inimestele oleks see trass võimalikult vastuvõetav," ütles Liivi lahe elektriühenduse riigiplaneeringu projektijuht Anne Martin.

Suvel said huvilised trassi asukohaga tutvuda ja teha ettepanekuid.

"On maaomandi pärast muret, kuidas see mõjutab kinnisvara hinda, kuidas on mõjud loodusele kuidas siis erinevad kompensatsioonimeetmed maaomanikele hakkavad tulema," lausus Martin.

Häädemeeste seltsimajja trassi tutvustavale arutelule kokkutulnud tõid suure murena välja mõju kaladele.

"Meil rikutakse ära elatusvõimalus. Ma olen kutseline kalur ja minu püügipiirkond rikutakse ära seoses elektrituulikute trassi tegemistega, sest minu kalapüük toimub vahetus läheduses," ütles kohalik kalur Gert Krüger.

Häädemeeste vald trassi asukohaga nõus pole ja eelistanuks selle kulgemist Pärnu suunal.

"Häädemeeste valla elanike ja eriti sealt ka Jaagupi poolt elanikele see ei ole meelepärane, et see tuleb. Ka valla poolt arvestame kõikide kohalike arvamusi. Aga miks me nõus ei ole, on peamiselt seetõttu, et ta ei ole nii maakonna üldplaneeringutega kui valla planeeringutega kooskõlas," rääkis Häädemeeste vallavanem Ain Järvesaar.

Anne Martini sõnul saab omavalitsus riigi eriplaneeringu suhtes avaldada vaid arvamust ja osa ettepanekuid võeti ka arvesse, kuid suuri muudatusi trassi asukohas enam ei tule. Elektritrassi riigi eriplaneering tahetakse kehtestada sügisel.