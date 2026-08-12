Kohus: riik peab tuuleparkide müra hindama arendajatest sõltumatult

Vaidlus sai alguse ühe kohaliku elaniku kaebusest, keda häirisid kolme aasta eest rajatud Saarde tuulepargi võimalikud tervisemõjud.

Kaebaja vaidlustas terviseameti otsuse lõpetada riiklik järelevalvemenetlus Saarde tuulepargi müra osas ning sellele esitatud vaidele tehtud vaideotsuse. Kaebaja väitel ei olnud järelevalve sõltumatu, sest tugines arendaja tellitud mõõtmistele, uurimine ja põhjendused olid puudulikud ning võimalikku ohtu elanike tervisele välja ei selgitatud.

Tallinna halduskohus rahuldas kaebuse ja tühistas terviseameti otsuse ning vaideotsuse ning kohustas terviseametit järelevalvemenetlust jätkama.

Kohus leidis, et terviseamet tugines järelevalve lõpetamisel tuulepargi valdaja tellitud tasulistele mõõtmistele. Kohus tõdes, et kehtinud rahvatervise seadus keelas riikliku järelevalvega otseselt seotud toimingute osutamise tasulise teenusena, ning sellest johtuvalt ei olnud järelevalvemenetluse erapooletus tagatud.

Kohtu hinnangul ei hinnanud amet sisuliselt mõõtmiste metoodika ja mahu piisavust ega seda, kas need võimaldasid tuvastada impulssmüra, madalsageduslikku müra ja vibratsiooni. Viide standardite järgimisele ja seadmete kalibreerimisele ei tõendanud mõõtmiste usaldusväärsust eriti alla 20 hertsi sagedustel, sest kalibreerimistõendid seda ei kinnitanud.

Kohtu hinnangul järeldati samal ajal, et piirnorme ei ületata, kuid soovitati võtta leevendusmeetmeid sihtväärtuste võimalike ületuste vältimiseks. See suurendas põhjendamiskohustust, mida aga ei täidetud.

Kohus: uuringuid rahastagu riik

Ka uue rahvatervise seaduse kohaselt tuleb järelevalve ja tasulised teenused lahus hoida, kuid samal ajal peab terviseamet sõltumatu järelevalve raames tagama ohutuse ja vajadusel tõendama, miks täiendavaid mõõtmisi lisaks arendaja tehtud mõõtmistele pole tarvis tellida.

Kohus leidis samas, et kui järelevalvemenetluse käigus selgub, et tervist toetava ja ohutu keskkonna tagamiseks on vaja seadusandlust muuta, siis on vastava ettepaneku tegemise õigus ja ka kohustus terviseametil seadusest tulenevalt olemas. Asjaolude välja selgitamiseks on seejuures vastustajal õigus tellida ka teadusuuringute läbiviimist.

Kohus tõi otsuses välja, et arvestades terviseameti kohustusi rahvatervise valdkonnas ja vastavate teemade —tuugenite ja eriti nende põhjustatud infraheli mõju läheduses elavatele isikutele — vähest, et mitte öelda selgelt ebapiisavat uurimist tänasel ajahetkel, mida tunnistab sisuliselt otsesõnu ka vastustaja, oleks uuringute tellimine ja rahastamine riigi, mitte tulemustest huvitatud ettevõtjate poolt, ilmselgelt avalikes huvides.

Kui Saarde valla üheksa tuulikuga tuulepark on töötanud veidi üle aasta, tellis arendaja Utilitas Wind kohalike elanike kaebuste tõttu mürauuringu, mille viis 2024. aasta sügisel läbi terviseamet. Mõõdeti nii kuuldavat müra kui ka infraheli.

"Selgus, et piirväärtusi ei ületatud. Ei ületatud ei välikeskkonnas mõõdetud ultraheli puhul ega ka nii-öelda inimeste kodudes mõõdetud infraheli puhul," lausus terviseameti lääne regiooni juht Kadri Juhkam toona. Samal ajal arendaja tellitud uuringuga tegi terviseamet inimestelt tulnud tervisekaebuste tõttu ka riiklikku järelevalvet, mis 2025. aasta märtsis lõpetati.