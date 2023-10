Tallinn avab Jõe ja Pronksi tänava ning Hobujaama ristmiku autoliiklusele

Reedest on Pronksi tänav täies pikkuses liiklusele avatud. Liiklusele on avatud ka Jõe tänav, kus novembri jooksul käivad veel väiksemad ehitustööd ning seetõttu on seal avatud 1+1 sõidurada, ütles ERR-ile Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Heigo Jänes.

"Esimesed sõidurajad jäävad suletuks mõlemal pool seoses kõnnitee, jalgrattateede ja haljastuse ehitusega. Ühes lõigus paigaldatakse ka valgustus," lisas ta.

Reedel läheb liiklusele lahti kogu Pronksi-Jõe-Narva maantee ristmik.

Liiklusele tehakse reedel lahti ka Narva maantee-Laikmaa tänava-Hobujaama tänava ristmik, kus esialgu on liiklusele tagatud mõlemas suunas üks sõidurada piki Narva maanteed. Seega pääseb reedest taas Narva maanteed pidi sõites Viru ringini.

Ahtri tänava põhjapoolne haru avatakse praeguse seisuga oktoobri viimasel päeval.

"Ilmastikutingimused võivad veel mõjutada asfalteerimise aegu. Lõunapoolse Ahtri tänava haru trammitee ületus on plaanis teha järgmisel aastal koos Utilitasega, kes hakkab rajama kaugjahutustorustikku Ahtri tänavale. Sel juhul jäävad Ahtri tänava mõlemad harud talveks lahti," lausus Jänes.

Osa tänavaid jääb talveks suletuks

Praegu on kinni osaliselt ka Gonsiori tänav, kus rajatakse trammiteed ja ehitatakse ümber Kaubamaja ristmikku, kus valmides tuuakse jalakäijad tunnelist taas maa peale.

Jänese sõnul avatakse Gonsiori tänava lõik Laikmaa ja Kivisilla tänava vahel bussiliiklusele järgmisel esmaspäeval

"Ülejäänud lõikude avamine on seotud Kaubamaja ristmiku töödega, mida tehakse nii kaua, kui ilmastikuolud võimaldavad. Loodame avada 2023. aasta lõpuks, aga sõltub milliseks muutuvad ilmastikuolud," lausus Jänes.

Laikmaa tänav aga jääb suletuks veel pikaks ajaks, praeguse plaani järgi avatakse see liiklusele järgmise aasta novembris. Sama puudutab ka Hobujaama tänavat.

Hobujaama tänava tuleviku kohta ütles Jänes, et kuigi sealt hakkab liikuma Vanasadama tramm, siis autoliiklus sealt täiesti ära ei kao, sest kohalikele peab juurdepääs olema tagatud.

Bussiliinid siirduvad tasapisi tagasi tavapärastele marsruutidele

Laupäevast hakkab bussiliin 5 käima taas oma tavapärast teekonda pidi mööda Narva maanteed. Bussiliinid 1 ja 29 hakkavad taas sõitma läbi Viru keskuse all asuva bussiterminali.

Liinid, mis on olnud seotud Hobujaama tänavaga, aga jäävad pikemaks ajaks ümbersõidule, sest remonditööde tõttu ei pääse need Hobujaama parklasse.