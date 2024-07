Tallinna kesklinnas täitub kaua tühjalt seisnud krunt

Ettevõte AvalonEstates OÜ ehitab aadressile Tartu maantee 44 viie- kuni kaheksakorruselise elu- ja ärihoone, mis täidab maatüki, kus kunagi asus tuntud restoran Seiklusjutte maalt ja merelt.

Arhitektuuribüroo Korrus projekteeritud kolme trepikojaga hoone kasvab kesklinnast Lennujaama poole astmeliselt viie korruse pealt kaheksa korruseni. Avalon kinnitab oma infomaterjalides, et maja kavandamisel olemasolevasse keskkonda on välditud suuri kontraste. Hoone on sobitatud tänavaruumi auku arvestades naaberhoonete kõrgusi ning fassaadidetaile. Maja keskele on jäetud läbi kahe korruse ava, mille kaudu saavad liigelda nii jalakäijad kui sõidukid.

Hoone esimesel korrusel hakkavad paiknema kõrgete lagede ja suurte vitriinakendega äripinnad, teisel korrusel saavad olema büroopinnad ning kõrgematel korrustel korterid.

Kuna hoonesse kavandatakse ka kaugjahutust, küsis ERR, kas selle rajamine võiks tähendada uusi tänavate üleskaevamisi nagu piirkonnas viimasel ajal on korduvalt juhtunud. AvalonEstates OÜ juhatuse liige Marko Noormets kinnitas, et seda ei juhtu, kuna trassid on juba eelnevalt valmis ehitatud.

"Utilitase poolt on kaugjahutuse jaoks vajalikud investeeringud ja väljakaevamised juba tehtud, mistõttu Tartu maanteed rohkem üles ei kaevata. Piirkonna viimane suurem üleskaevamine toimus Liivalaia tänaval, kus kaugjahutuse trassid viidi Arterini. Meie andmetel ulatub kaugjahutuse trass Ülemistelt mööda Tartu maanteed kesklinna ning sealt edasi Patarei merekindluseni. Tartu maantee 44 on meie teadaolevalt ainus kortermaja, kuhu paigaldatakse kaugjahutus kõikidesse korteritesse," selgitas Noormets.

Küsimusele piirkonnas oleva mürataseme kohta, mistõttu ei andnud terviseamet eelmisel aastal luba ühe elumaja ehitamiseks samasse piirkonda, vastas Noormets: "Ehitusluba väljastati kooskõlas kõigi Eesti seadustega, tagades, et projekti puhul arvestatakse liiklusmüra vähendamine meetmetega. Kuna ka naaberhooned on rajatud sarnase loogikaga, on tagatud elanike mugavus ja vähendatud liiklusmüra mõju."

Hoones, mida selle arendajad kirjeldavad kui Manhattani stiilist ajendatud välismaise tunnetusega pelgupaika, asuvate ruumide hinnad jäävad äripindade puhul 4000 euro ning korterite puhul 5000 euro kanti ruutmeetrist.