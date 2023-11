Tallinna Golden Gate'i büroohoonet hakkab ehitama Nordecon

Hoone saab juba 2025. aasta kevadel üürnikele valmis sissekolimiseks, teatas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraarendaja US Real Estate.

Kuue maapealse ja kahe maa-aluse korrusega büroohoone brutopindala on 19 500 ruutmeetrit.

"Oleme koostöös REME Grupiga detsembri teises pooles valmis saamas Golden Gate´i betoonitöid ning hoone saavutab oma tippkõrguse. Täname REME meeskonda suurepäraselt tehtud töö eest, vaatamata keerulistele tingimustele südalinna liikluskorralduses. Jätkame hoone projekteerimis- ja ehitustöid Nordeconiga, kes on end läbi eelmiste ühisprojektide tõestanud usaldusväärse ja kvaliteetse ehituspartnerina. Olen kindel, et selle koostöö tulemusena saab see ikooniline arendusprojekt endale ka väärika teostuse," ütles US Real Estate juhatuse liige Uko Paasik.

Golden Gate´i esimesele korrusele on kavandatud kaubanduspinnad ja restoranid koos väliterrassidega, ülemistele korrustele aga A-klassi büroopinnad.