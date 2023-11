Taylor Swifti kassahitt segab USA-s teiste filmide vaatamist

USA kinodes lööb praegu laineid maailma ühe populaarseima muusiku Taylor Swifti kontsertfilm "Eras Tour". Mõned kinokülastajad kurdavad nüüd, et superstaari kassahitt kostub läbi seinte ja see takistab teiste filmide vaatamist.

Maailma edukaima naisartisti film purustab rekordeid. Film jookseb ka Eesti kinodes ning see on maailmas kokku teeninud üle 200 miljoni dollari. Film võeti linti USA-s asuval staadionil, kus Swift andis kuus kontserti. Kinosaalid on nüüd publikut paksult täis.

Filmiga puutuvad aga nüüd kokku ka need kinokülastajad, kes piletit ei ostnudki. Praegu jookseb kinodes uus Martin Scorsese film "Killers of the Flower Moon". Seal astuvad üles Hollywoodi legendid Leonardo DiCaprio ja Robert De Niro.

Filmikriitik Connor Petrey läks Scorsese filmi vaatama ja kuulis siis ka Swifti filmi. Petrey võrdles Swifti filmi helisid Michael Bay märulifilmiga ja kurtis, et ei saanud rahus Scorsese linateost vaadata.

Ka 21- aastane Rob Laltrello rääkis ajalehele The Wall Street Journal, et kuulis õudusfilmi "The Exorcisti" filmi ajal Swifti laulmist. Ta siiski ütles, et teised külastajad pigem naersid ja polnud vihased.

"Ma arvan, et kõik, kes vaatasid "The Exorcisti", hakkasid naerma, kuna küsisid, miks me kuuleme praegu Taylor Swifti?," rääkis Rob Laltrello.

33-aastane Swift on juba praegu üks müüdumaid artiste läbi aegade ning muudab oma loominguga muusika ajalugu ning kultuurilugu.