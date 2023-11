Soomes saab varsti valmis maailma suurim kruiisilaev

Soomes asuvas Turu laevatehases saab varsti valmis maailma suurim kruiisilaev Icon of the Seas.

360-meetrine laev väljub peagi Turu laevatehasest ja sõidab novembris Kariibidele. Laeval on 2800 kajutit. Laev on 50 meetrit lai ning sellele mahub mitu tuhat reisijat. Täpsema informatsiooni leiab siit.

"Selle laeva ehitamine on väljakutse, kuid ma olen uhke laevatehase töötajate üle ja selle üle, et siin Turu laevatehases on võimalik sellist laeva ehitada," ütles tehase tegevjuht Tim Meyer.

Turu laevatehasel on tellimusi kuni 2026. aastani. Royal Caribean Group on tellinud veel kaks samas suurusklassis kruiisilaeva. Need laevad valmivad 2025. ja 2026. aastal. Tehases töötab kuus tuhat inimest.

Turu laevatehas konkureerib uute tellimuste pärast teiste Euroopa laevatehastega. Meyeri sõnul on konkurents tihe, sest mujal toetab tihti riik laevatehaseid. Paljud laevafirmad tellivad laevu ka Hiinast.

Omal ajal maailma suurim reisilaev Titanic oli umbes 270 meetrit pikk.