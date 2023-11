Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Margus Tsahkna

ETV "Esimeses stuudios" on täna külas välisminister ja erakonna Eesti 200 valitsusdelegatsiooni juht Margus Tsahkna.

Eesti 200 hakkab valima uut juhti olukorras, kus partei reiting on põhjas ja sispoliitikas on turbulentsed ajad. Kuhu jäi uus poliitikategemise kvaliteet? Kuidas mõjutavad vangerdused partei juhtkonnas koalitsiooni tervist? Kas konsulaatide sulgemine on mõistlik mõte? Küsimusi küsib saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40.