Tallinna Sadam hakkab korraldama LNG kai tööd Pakrineeme sadamas

Tallinna Sadam tagab valmisoleku laevade vastuvõtmiseks LNG kail ning vastutab Pakrineeme sadama infrastruktuuri halduse ja hoolduse, laevaliikluse juhtimise ning vajadusel reostustõrje tööjõu eest, teatas ettevõte.

Pakrineeme sadama infrastruktuur ja vastutus selle nõuetele vastavuse eest kuulub EVK-le, Tallinna Sadam täiendavaid varasid ei omanda ja vastutab ainult sadama opereerimise eest.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm avaldas lootust, et LNG kai võetakse aktiivsesse kasutusse ja tulevikus saab seal laevu teenindada.

"Pakrineeme sadamat hakkame opereerima kaasaegselt kaugjuhtimise teel Paldiskist ja Muugalt, igapäevaselt ei ole kohapeal ühtki inimest ja me ei plaani sinna ka ühtki hoonet ega rajatist. Tallinna Sadamale täiendavaid kulusid projektiga ei kaasne, sadamateenuse osutamise tagame olemasoleva ressursiga," lisas Kalm.

Eesti Varude Keskus juhatuse esimees Ando Leppiman ütles, et EVK on lubanud tagada LNG ujuvterminalide vastuvõtuvõimekuse Pakrineeme sadamas ning sadamateenuste leping on nendes ettevalmistustes üks oluline aspekt.

"Tallinna Sadamal on vajalik kompetents ja tehnika olemas ning Pakrineeme sadamaga seotud kulude optimeerimiseks on EVK-le sellise teenuse sisse ostmine majanduslikult kõige mõistlikumaks lahenduseks," sõnas Leppiman.

Lepingu tähtaeg on neli aastat täiendava nelja-aastase pikendamisvõimalusega. Majanduslik mõju Tallinna Sadama müügitulule ja kasumile on ligi 0,3 miljonit eurot aastas (püsitasu), mille eest tagatakse infrastruktuuri haldamine ja hooldus ning alaline valmisolek laevu vastu võtta.

Püsitasule lisandub laevakülastuse korral täiendav tasu laevaliikluse juhtimise ja laevade sildumisega seotud teenuste osutamise eest. Laevade sildumisega seotud majanduslikku mõju Tallinna Sadamale ei ole hetkel võimalik hinnata, sest see sõltub, mis hetkest ja kui sageli laevad tulevikus Pakrineeme sadamat külastama hakkavad, lisas ettevõtte pressiesindaja.

Riigiettevõte AS Eesti Varude Keskus (EVK) haldab Eesti elanikkonnale kriisiolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest.

2023. aasta kevadel omandas EVK Pakrineeme sadama kinnistu ja LNG kai, et koostöös gaasivõrgu süsteemioperaatoriga Elering tagada Eestile veeldatud maagaasi ujuvterminalide vastuvõtuvõime.