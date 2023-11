Raul Eametsast sai Bigbanki peaökonomist

"Vastab tõele," ütles Eamets esmaspäeva hommikul ERR-ile ja soovitas ära oodata Bigbanki pressiteate, kus on ametlik kinnitus.

Hilisemas teates märkis Bigbank, et Eametsa tööülesannete hulka hakkab kuuluma makroülevaadete tegemine, makroprognooside sisendi andmine panga finantsplaanide ja stresstestide tegemisel ning panga juhtkonna nõustamine panga strateegia kujundamisel.

Ühtlasi on Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) lehel on kirjas, et 12. novembriga lõppes Eametsa töö Tartu Ülikooli makroökonoomika professorina.

"See oli rektori otsus," jäi Eamets napisõnaliseks.

Pressiteates lisas Eamets: "Palgatöö osas keeran selle sammuga elus uue lehekülje ning on tore, et ka uues ametis saan jätkata aktiivset kaasarääkimist Eesti majanduse olukorra mõtestamisel ning tulevikuarengute analüüsil."

Eamets sattus augustis skandaali, kui sai avalikuks, et ta sõlmis Tartu Ülikooli poolt lepingu Pere Sihtkapitali SA-ga, mille kaudu saadi kätte mitme tuhande naise delikaatsed isikuandmed.