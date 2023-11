USA inflatsioon langes oktoobris esimest korda nelja kuu jooksul

USA aastane inflatsioon oli oktoobris 3,2 protsenti, mis on madalam kui septembri 3,7-protsendiline näitaja.

Tegemist on esimese korraga pärast juunikuud, kui inflatsioon langes. Samuti on oktoobri inflatsiooni tase madalam kui Reutersi küsitletud analüütikute ennustatud 3,3-protsendiline hinnatõus, vahendab Financial Times.

Baasinflatsioon langes samuti nelja protsendini oktoobris võrreldes 4,1-protsendilise hinnatõusuga septembris. Baasinflatsiooni arvutamisel ei arvestata toidu- ja energiahindu, sest need kõiguvad teistest hindadest rohkem.

Turud reageerisid uudisele positiivselt: USA börside futuurid tõusid enne ametlikku kauplemise algust.

Samuti langesid USA riigivõlakirjade intressid. Näiteks kümneaastaste riigivõlakirjade intress langes 0,14 protsendi võrra 4,48 protsendini. Riigivõlakirjade intressid liiguvad inflatsiooninäitajatega tavaliselt vastupidises suunas ning madalamad intressid tähendavad odavamat laenamist USA valitsusele.

Siiski ütles USA Föderaalreservi esimees Jay Powell eelmisel nädalal, et poliitikakujundajana ei mõjuta teda kõigest paar kuud häid andmeid, mistõttu keskpank võib karmistada rahapoliitikat veelgi, kui selle järele tekib vajadus.

Siiski ei ennusta investorid, et föderaalreserv tõstaks selle aasta lõpus või järgmisel aastal intressimäärasid uuesti.