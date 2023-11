Vaba Lava toob Narvas lavale sõnadeta lastelavastuse

Vaba Lava Narva teatrikeskuses on valmimas sõnadeta lastelavastus, mis peaks olema arusaadav mistahes emakeelega lapsele või vanemale. Lavastuse nimi on "Mälestuste pööning".

Mis juhtub siis, kui pööningule kogunenud vanad asjad järsku ellu ärkavad? Ja kas nutipõlvkonna lapsed oskavadki ette kujutada, millist fantaasialendu üks vana pööning võib tegelikult pakkuda? Sellest "Mälestuste pööning" pajatabki.

"Me loome tavalistest esemetest täiesti muu maailma ja saame minna seiklusele. Meil on seal, tekib suur laev pööningul, millega me sõidame edasi-tagasi. Ja seal erinevad lood tekivad. Kasutame kehakeelt, teatrikeelt, erinevad võtted ja loodame seda, et see on arusaadav kõigile," ütles näidendi autor ja lavastaja Dajana Zagorskaja.

Vanal pööningul möllavad kord merelained, kord tülitsevad varesed. See, et lavastuses pole sõnu, näitlejaid ei heiduta. Peaasi, et nad ise kõigest aru saavad. Ülejäänu on vaataja mure.

"Aga vaataja ei peagi alati kõigest aru saama. Igaüks tõlgendab seda ju enda jaoks ja leiab täpselt selle suhkrutüki, mida ta otsib või vajab," lausus näitleja Martin Tikk.

Mälestuste pööning esietendub Narvas 1. detsembril Vaba Lava Narva teatrikeskuse 5. sünnipäeval. Lisaks Narvale saab pööninguseiklusi jälgida ka Tallinnas ja Kohtla-Järvel.