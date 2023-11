Tallinn värvus naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval oranžiks.

Laupäeval on rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev, mida tähistatakse üle maailma oranži värviga. President Kersti Kaljulaidi Fondi üleskutsel värvusid mitmed Tallinna objektid ja hooned oranžiks, et näidata hoolivust vägivalla all kannatavate naiste vastu ning tõsta teadlikkust probleemi tõsidusest.

"Eestis on lähisuhtevägivalda nii palju, et see mõjutab igat Eesti inimest. Seni on lähisuhtevägivalla ennetamise ja tagajärgedega tegelemise teemasid rahastanud ja kureerinud peamiselt riik. Me oleme ühiskonnana viimastel aastatel sel teemal rohkem rääkima hakanud, aga suurte ühiskondlike muutuste elluviimiseks peame ka vastutust võtma palju laiemalt. Igaühel on selles roll, igaühel on võimalus panustada – ettevõtted ja vabakonnad, riik ja ülikoolid, igaüks meist oma tutvusringkonnas, tööl või trennis," lausus Kersti Kaljulaid.

ÜRO on nimetanud 25. novembri rahvusvaheliseks naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamise päevaks. Päeva eesmärk on teadvustada naiste vastu suunatud vägivalda, millel on mitmeid vorme – füüsiline, seksuaalne, vaimne ja majanduslik. Naistevastane vägivald on naiste inimõiguste rikkumine ja naiste diskrimineerimise üks vormidest, mille põhjused peituvad ajalooliselt kujunenud meeste ja naiste ebavõrdsetes võimusuhetes.

Oranž värv on ÜRO-s rahvusvaheliselt kokkulepitud värv, mis sümboliseerib paremat vägivallast ja diskrimineerimisest vaba tulevikku.

President Kaljulaidi Fondi üleskutsel värvusid oranžiks Tallinna volikogu hoone, Vabaduse väljaku valgustite LED-postid, Haabersti viadukt, T1 keskus, Kaamos Kinnisvara Avala ärikvartali peahoone Electra, Telia Eesti peamaja ekraanid, Novira Plaza, Mainor Ülemiste ja Technopolis Ülemiste ärihoonete logod.