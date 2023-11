Kaalep: "Olukorrast riigis" jätkab taskusaatena

Senine Raadio 2 arutelusaade "Olukorrast riigis" jätkub ERR-i uues rakenduses podcastina, ütles ERR-i juhatuse liige Tiina Kaalep Vikerraadio saates "Meediatund". See on aga vaid üks paljudest Raadio 2 puudutavatest muudatustest.

Raadio kuulamine on Eestis jätkuvalt väga-väga populaarne, kuid samal ajal on tulnud lisaks muusika striimimine ja podcastide maailm, sõnas Kaalep.

Tema sõnul tuleb kõige suurem erinevus välja, kui võrrelda noori vanuses 14-24 aastat ja ülejäänuid. "Seal on erinevus kõige suurem. Kõige rohkem täna Euroopa inimene ajaliselt striimib muusikat, seejärel kuulab raadiot ja siis kuulab podcaste. Noortel on muusika striimimine aga oluliselt suurem, teisel kohal on podcastid ja seejärel raadio," selgitas Kaalep.

Tema sõnul peab ERR peab selle muudatusega kaasa minema. "Peame olema tähelepanelikud, mida eri vanusesegmendid soovivad kuulata. Peame jälgima nende kuulamisharjumusi ja sellega kaasa minema. Mõtlen siin podcaste. Inimesed tahavad kuulata pikka juttu, aga nad tahavad seda kuulata oma tingimustel, mitte siis kui saade on raadioeetris," sõnas Kaalep.

Ta lisas, et podcast on tihti äravahetamiseni sarnane tavalise pika jutusaatega raadios: ka podcasti keskmes on tark kõnelev inimene, kellelt on midagi õppida. "Sel suvel Raadio 2 kasutas suvist aega, et toota kahte podcasti sarja "Spordis ainult tüdrukud" ja "Piltlikult öeldes". Nüüd lisandub Raadio2-l kolmas podcast "Olukorrast riigis"," sõnas Kaalep.

Kaalep märkis, et Raadio2 on 30 aastat vana raadiojaam, mis on loodud noorte jaamana. "Ta on oma ajaloo jooksul teinud läbi neli väga suurt programmimuudatust, praegu on käsil viies. Kõik muudatused on läinud mõningase kriginaga. Aga kui uus kava on hakanud tööle, siis ta on loksunud paika nii kuulajate kui ka tegijate vaates," sõnas Kaalep.

Kaalep rõhutas, et peatoimetajal on ERR-is alati olnud roll ja õigus muuta ja koostada programmi. "Selle programmi, mis praegu viimaseid kuid töötab, autoriks oli peatoimetaja Heidy Purga. Samamoodi teeb praegune peatoimetaja Margus Kamlat muudatusi praeguses R2 programmis. Need käivituvad uue aasta alguses ja puudutavad tervet saatepäeva," ütles ta.

Muudatused on mõnes kohas tugevamad, mõnes nõrgemad. "Ma väga loodan, et osaliselt ka selle tagasiside põhjal, mis on saadud ja osaliselt oma tõekspidamise põhjal, on jõutud programmile, mis kuulajale sobib ja mis vastab juhatuse seatud eesmärkidele, milleks on kuulajate languse peatamine ja võimalusel tõstmine ja kindlasti leida üles noor kuulaja," sõnas Kaalep.

"Raadio 2 on see värav, mille kaudu ootame noort kuulajat oma kuulajate hulka. Raadio 2 on seda varem olnud. Kolleegid teistest avalik-õiguslikest organisatsioonidest pidevalt reformivad noorte jaamu, aga meie vahe programmimuutusel on olnud väga-väga suur," sõnas Kaalep.

Noored tunniajast saadet Kaalepi sõnul raadiost kuulata ei taha. "Raadio 2 programmis pole pikka tunniajast raadiosaadet, kuid on palju lühemaid vorme, mis toovad sisse senisest erinevad teemad. Raadio 2 on seni olnud muusikatööstuse keskne, see pole olnud halb, see ongi olnud eesmärk, aga täna oleme arvamusel, et noor raadiokuulaja vajab ka muud: rääkida loodushoiust, taaskasutusest, investeerimisest, toimetulekust. Tahame luua seal ajakirjanduslikud formaadid, lühemas vormis, et need kõnetaksid kuulajat," sõnas Kaalep.

"Eesti muusika osakaal Raadio 2 programmis tõuseb - eesti artistide osakaal tõuseb. See on ka olnud üks muudatuse eesmärke. Ka uute eesti artistide lood on väga oodatud," ütles Kaalep.

Kaalep möönis, et Raadio 2 programmi muutmise protsessis oleks võinud palju teisiti teha. "Pole põhjust olla uhke, et inimestele on meelehärmi tekitatud. See on olnud meile õppetund, kuidas teateid inimesteni viia, et ei tekiks sellist reaktsiooni. Vabandan Raadio 2 asjus nördinud inimeste ees, et oleme tekitanud kurbust-meelehärmi viisiga, kuidas oleme öelnud, kas üks või teine saade jätkab või ei jätka. See on olnud kehv. Aga loodan, et saame sellest üheskoos üle," rääkis Kaalep.

Kaalep rääkis ka, et ERR-i podcastid hakkavad olema kuulatavad rakenduses, millest räägitakse kõvemini järgmise paari nädala jooksul. "Nad on seal kergesti leitavad, ja ei oma tähtust, mis kanali juures nad on. Saated-teemad-saatejuhid on seal nähtavad, mitte see, mis kanalis nad levivad," sõnas ta.

Raadioteater loob podcastide loomisel aktiivselt kaasa. "Salvestatud on kaasaegseid vorme, pean siin silmas satiirisarja "Pohlad". Seda on kuulajad väga oodanud, et Raadioteater tuleks uues vormis - mitte senises akadeemilises. Tahaksime, et helivärv tuleks podcastidesse just läbi Raadioteatri," sõnas