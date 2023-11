UBS: miljardärid teenivad rohkem pärandi kui enda pingutustega

UBS küsitles enamikku uutest miljardäridest. Küsitluses osalenud 84 ennast üles töötanud uue miljardäri jõukus suurenes 141 miljardi dollari võrra, samas kui veel 53 küsitluses osalenud inimest sai sel aastal miljardäriks pärides kokku 151 miljardit dollarit.

Tegemist on esimese korraga UBS uuringuajaloo käigus, kui uued miljardärid teenisid pärimise teel rohkem kui ettevõtluse kaudu.

"See on trend, mille jätkumist me eeldame järgmise 20 kuni 30 aasta jooksul, sest üle 1000 miljardäri jätab oma lastele pärandiks umbes 5,2 triljonit dollarit," ütles panga esindaja Benjamin Cavalli Financial Timesile.

Uuringu järgi kasvas miljardäride arv maailmas eelmise aasta aprillist kuni selle aasta aprillini 168 võrra 2544 inimeseni. Euroopa miljardäride rikkus on seotud enamasti tarbijatele kaupade ja teenuste pakkumisele suunatud ettevõtetega.

"Suur rikkuse ülekandumine leiab aset just praegu," ütles UBS-i investeerimisosakonna juhtivtöötaja Max Kunkel. Samas lisas ta, et uue rikkuse loomine on aeglustumas geopoliitilise ebakindluse ja kõrgete intressimäärade tõttu.

UBS-i miljardäri küsitlusele vastanud ülirikkad nimetasidki oma peamiseks mureks geopoliitikat. Samas on isetehtud miljardärid suuremas mures USA inflatsiooni pärast kui pärimise teel miljardäriks saanud.

Samuti esineb põlvkondlik veelahe: kui eakad miljardärid eelistavad võlakirju ja teisi fikseeritud tuludega investeerimisvõimalusi, siis nooremad miljardärid eelistavad aktsiaid.