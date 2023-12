Talvine turismihooaeg tuleb koroonaeelsest ajast vaiksem

Sõnumid turismisektorist on külastajatele igati meelepärased. Juba märtsikuust käib rahvast hotellides nii vähe, et praeguseks on hinnad juba koroonaeelsel või isegi madalamal tasemel. Majutusasutuste jaoks on olukord aga rõõmust kaugel, kulude märgatavale tõusule katet ei ole.

"Eelmisel kuul olime näiteks 19 protsenti võrreldes Covidi-eelse ajaga väiksemate käivetega Tallinnas. Nii et üldiselt on see terve Eesti trend ja kogu sektor näeb vaeva, et me ikkagi saaksime oma tulemused paremaks ja kiiremini taastuda," ütles Eesti hotellide ja restoranide liidu juhatuse esimees Ain Käpp.

Nii vähe välisturiste nagu tänavu oli Eestis viimati aastal 2010. Selleks, et turismisektor kasumlikuks muutuks, peaksid ettevõtete käibed olema kriisieelsest ajast umbes 40 protsenti kõrgemad. Esimese kümne kuuga on majutuskäive võrreldes 2019. aastaga kasvanud vaid 13 protsenti.

"Vene turistide osakaal, seda numbrit ma mäletan väga hästi, aastal 2019 oli pea 20 protsenti. Ta ei taastunud ega taastu ka. Ja teised lähisriigid nagu Soome ja Läti, nad ei suuda nii kiiresti seda auku ära täita," ütles Narva-Jõesuu Medical SPA juht Karina Küppas.

Olukorda leevendab sel talvel mõnevõrra siseturismi kasv. Ka nii palju lätlasi kui tänavu pole iial varem Eestisse reisinud. Soomlased, kelle osakaal on igal aastal suurim, eelistavad Eestile aga üha enam Rootsit, mida soodustab Rootsi krooni langenud kurss.

"Soomlased käivad Eestis harvemini. See on numbritest näha, et reisijate numbrid ei ole esiteks seal, kus nad 2019 olid. Jah, me näeme Tallinnas ja Eestis soomlasi, aga kui nad võib-olla varem käisid siin mitu korda, siis nüüd nad käivad sama perioodi jooksul näiteks ühe korra," sõnas Tallinki juht Paavo Nõgene.

Koroona ajal tekkinud trend broneerida oma reis vahetult enne puhkust, jätkub ka sel talvel. Seega majutusasutustes praegu veel ruumi on. Samas ei tasu arvata, et aastavahetus Eestis ilma turistideta möödub.

"Aasta lõpu pärast ei ole mõtet muretseda. Küll aga ma arvan, et enne järgmist suve Eesti turismisektoris midagi ilusat näha ei ole, sest Eesti muutub üha kallimaks. Iga tõstetud maks muudab Eestisse tulemise kallimaks, siin olemise kallimaks. Konkurents turismil on väga tihe," ütles Nõgene.

Ka õigeusu jõulude paiku aasta alguses ennustavad eksperdid vaikust, sest piir on Venemaa turistidele kinni. Ka Ameerika ja Aasia turg ei ole pärast koroonakriisi taastunud.