Ühendkuningriik süüdistab Vene eriteenistusi sekkumises enda sisepoliitikasse

Välisministeeriumi väitel väljendus sekkumine aktiivses küberkampaanias, mille sihtmärkideks olid Briti valitud parlamendisaadikud, lordide koja liikmed, ametnikud, ajakirjanikud ja mittetulundusühingud. Sekkumine algas juba 2015. aastal.

Briti välisministeeriumis Euroopa suuna eest vastutav valitsuse liige Leo Docherty ütles kõnes parlamendisaadikutele, et Vene eriteenistus on tegelenud aastaid küberluurega nende vastu.

Docherty avalikustas, et FSP häkkerid varastasid infot, mida nad kasutasid Briti poliitikasse sekkumiseks.

Paljastust kommenteeris ka Briti välisminister David Cameron, kes ütles, et Vene katsed Ühendkuningriigi poliitikat mõjutada ebaõnnestusid.

"Venemaa katsed sekkuda Ühendkuningriigi poliitikasse on täiesti lubamatud ning nende eesmärk on ohustada meie demokraatlikke protsesse. Vaatamata järjepidevatele püüdlustele, on need katsed läbi kukkunud," seisis Cameroni pressiteates.

Cameron nimetas paljastusi järjekordseks musternäiteks Venemaa käitumisest suhtluses ülejäänud maailmaga.

Briti välisministeerium teatas samuti neljapäeval, et see kehtestas sanktsioonid kahe FSB tegevusega seotud Venemaa kodaniku vastu. Lisaks kutsutakse ministeeriumi aru andma Venemaa saadik Ühendkuningriigis Andrei Kelin.