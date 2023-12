Tallinna külastav Briti fregatt osaleb Läänemere taristu julgestamise operatsioonis

Fregatt Richmond on ehitatud allveelaevavastaseks võitluseks. Fregati kaks sonarit töötavad nii aktiiv- kui passiivrežiimis ja sobivad tööks madalas Läänemeres. Relvastuses on torpeedod nii laevalt kui kopterilt tulistamiseks.

Lisaks on laeval 225-kilomeetrise raadiusega õhuseireradar ja õhutõrjeraketid. Richmond osales seire- ja julgestusoperatsioonis Läti, Rootsi ja Eesti vetes.

"Me tegime koostööd Läti mereväe miinitõrjelaevastikuga. Me julgestasime kriitilist merealust taristut. Kui me seal piirkonnas toimetasime, läbis seda ala Vene pealvee võitlusgrupp. Me asetusime venelaste ja Läti miinijahtija vahele, et lihtsalt pakkuda kaitset ja näidata, et oleme osa ühendekspeditsiooniüksusest," rääkis HMS Richmond komandör kaptenleitnant Chris L'arnie.

"Nad jõudsid Tallinna üleeile õhtul ja nad lähevad homme. Nad patrullisid enne ja patrullivad homme ja ülehomme koos Eesti mereväega ja Soome mereväega," ütles Briti suursaadik Ross Allen.

Richmond jagas oma õhuseireradari loodud õhupilti Eesti õhuväega. Eesti mereväe laev Wambola harjutas pealveepildi loomist ja manööverdamist koos briti fregatiga. Mereväe ülem ütleb, et teadlikkuse loomine toimub kogu aeg ja ka koostöös põhjanaabritega.

"Pildiloome mõistes ei ole ka siin mitte midagi eriskummalist tegelikult võrreldes ei enne seda juhtunud intsidenti Balticconnectori ja Elisa kaabliga ja ka siis Rootsi kaabliga. Ka see oli meile üsna kiiresti teada, kes need võimalikud kahtlusalused seal on. Aga nagu me kõik teame, uurimisorganid uurivad ja siis räägivad need, kes uurivad, mitte need, kes avastasid," sõnas mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.

Ühendekspeditsiooniüksus on Suurbritannia juhitud kümne riigi laevadest koosnev merejõud, mis tegutseb esmakordselt koos pärast veealuse taristu rikkumist Läänemerel.