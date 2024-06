Liitlased harjutavad Läänemerel veealuse taristu kaitsmist

Esmaspäeval algas kuu aega kestev Ühendekspeditsiooniväe (JEF) kaitsvate sõjaliste tegevuste seeria Nordic Warden, mille eesmärk on tugevdada Põhja-Atlandi ookeanist kuni Läänemereni paikneva kriitilise veealuse taristu turvalisust.

Operatsiooni ajal tehakse JEF-i riikide õhu- ja merejõudude vahelise koostöö käigus tuvastuslende ja patrulle merel, sealhulgas Eesti vetes. Samuti tõhustatakse riikidevahelist infovahetust, et tagada parem mereolukorrateadlikkus JEF-i vastutusalasse jäävatest merel liikuvatest alustest.

Eesti mereväe ülema asetäitja mereväekapten Johan-Elias Seljamaa selgitas, et mereliste operatsioonide aluseks on eelhoiatuse ja olukorrateadlikkuse vahetamine mereoperatsioonikeskuste, laevade ja seirelennukite vahel ning arvestades veealuste kommunikatsioonide arvu Läänemerel, on väga tähtis ressursside kiire koondamine vastavalt ohuhinnangutele.

Nordic Wardeni tegevused ühendavad kõigi kümne JEF-i riigi võimed jälgida laevaliiklust tähtsate veealuste energia- ja kommunikatsiooniteede läheduses ning koordineerida ebatavalise või kahtlase tegevuse avastamist ja tõkestamist nende ümbruses.

Ühendekspeditsioonivägi (Joint Expeditionary Force) on 2014. aastal Suurbritannia algatatud ja juhitav koalitsioon, kuhu kuuluvad Eesti, Holland, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome, Taani ja Island. Koalitsioon keskendub Läänemere piirkonna, Kaug-Põhja ja Põhja-Atlandi piirkonna julgeolekule, olles vajadusel valmis kiirelt reageerima regionaalsete julgeolekuohtudele. Vajadusel saab ühendväekoondise kiiresti integreerida NATO või teiste rahvusvaheliste julgeolekuüksustega.