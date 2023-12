Harrastuskalastajad peavad Peipsile ja Lämmijärvele minemisega ootama

Kuigi Räpina sadamas tehakse iga päev ettevalmistusi suurema hulga kalameeste vastuvõtmiseks, tuleb harrastuskalameestel järvele minekuks luba veel oodata.

"Iga päev oleme siin käinud ja vaatad ikka järve peale ja muidugi väga isu on ju minna püüdma," ütles Räpina kalastaja Ernst.

"Teatud kindel seltskond käib siin praktiliselt iga päev. Ise ma arvan, et ma kuulun ise ka selle seltskonna hulka, et ikka kontrollida, millal saab peale. Teatud mõttes on see ikkagi vabadus ja see moment, et see on väga hea, kui kala võtab ja kui ei võtagi – vähemalt on see vabas looduses veedetud päeval läinud asja ette ikkagi," ütles Räpina sadamakapten Marko Kajasalu.

Räpina sadamas Lämmijärve jääl on kutselised kalurid, kes panevad võrke ning lisaks sellele mõõdavad ka jää paksust. Kogutud andmed annavad kalurid edasi politsei- ja piirivalveametile.

"PPA-le eriti oluline on see, et kui nad tulevad järve pealt tagasi, siis igapäevaselt nad esitavad peale järelkäimist meile jääandmed. Ehk siis meie see koostatav jääkaart ja olukorra hinnang on oluliselt objektiivsem. Ja seda kiiremini, kui me näeme, et mingid teatud alal on jääpaksus piisav saame lasta ka hobikalasatajad kiiremini peale," ütles PPA Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits.

Kutseliste kalurite sõnul on jääolud halvad seetõttu, jääle on sadanud paks lumi.

"Jääolud on küllaltki kehvad, et ütleme seal 10-st sentimeetrist kuni viie sentimeetrini, peab ju vaatama kõigepealt kontrollima jääd, kui lähed edasi, üks läheb ees, siis lähed, tuleb teine taga, seal ütleme 10 meetrit taga, nöörid ja kõik asjad peavad olema valmis," ütles kutseline kalur Margus Hilkja.