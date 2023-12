Hiiumaal peeti glögikohvikute päeva

Hiiumaa glögikohvikute päevale anti avapauk Kärdla keskväljakul. Küpsetati pannkooke, kohal oli jõuluvana ning valati välja esimesed kruusitäied sooja glögi.

Paljudes glögikohvikutes sai lisaks hea ja parema mekkimisele ka meelt lahutada. Näiteks Kärdla kooli glögikohvikus võis lahendada hiiukeelset ristsõna.

Kui suviste kodukohvikute poolest on Hiiumaa tuntud üle Eesti, siis talvist glögikohvikute päeva peeti teist korda. Üks ettevõtmise taga olevaid põhjuseid on soov näidata, et Hiiumaale tasub tulla ka väljaspool suvekuid.

"See hooaja pikendamine on meil tõepoolest üks eesmärke. Kõik ei mahu siia selle ühe juulikuuga, mis on meie tipphooaeg. Tegelikult tänavu-aastased külastajanumbrid on näidanud juba mais ja septembris suuremaid numbreid ja meie jaoks paremaid tulemusi," ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav.

Orjaku sadamas avatud ühepäevase glögikohviku Merekaru puhul kulus kohviku ideest selle teoks tegemiseni ligi kuu aega. Menüü oli seal kirev.

"Mis me oleme teinud on ikka neid häid natuke jõuluhõngulisi küpsetisi. Glögi peab olema kodustest mahladest, siis meil on valmimas lamba grillvorstid ja pada on tulel pajaroaga, lambamaksa-pasteedi võileivad, kõik natuke sellised teistmoodi asjad," rääkis glögikohviku Merekaru perenaine Margit Kääramees.

Hiiumaa glögikohvikute päeval lõi kaasa 23 kohvikut.