Pennsylvania ülikooli president lahkus antisemitismiskandaali tõttu ametist

Magill ja Bok teatasid, et lahkusid laupäeval oma ametikohalt. Magill jääb ametisse kuni ajutise presidendi ametisse nimetamiseni ning jätkab ka õppejõuna, vahendas New York Post.

"Mul on olnud privileeg olla selle tähelepanuväärse institutsiooni president. On olnud au teha koostööd meie õppejõudude, üliõpilaste, töötajate, vilistlaste ja kogukonna liikmetega, et edendada Penni elutähtsaid eesmärke," teatas Magill.

Kolme USA eliitülikooli juhid käisid sel teisipäeval ülikoolides levivate antisemiitlike meeleolude üle kongressile aru andmas.

Vabariiklasest saadik Elise Stefanik uuris kõigilt kolmelt presidendilt, kas üleskutse juutide genotsiidile rikub koolide poliitikat sõnavabaduse ja ahistamise osas. Stefanik nõudis ülikoolide juhtidelt jaatavat või eitavat vastust. Seda ta aga ei saanud. Selle asemel rääkisid kõik kolm, et sellise otsuse tegemisel sõltub kõik kontekstist.

"Kui kõne läheb üle käitumiseks, tegevuseks, siis võib see olla ahistamine, jah. See sõltub kontekstist," ütles Magill.

Pennsylvania demokraadist kuberner Josh Shapiro nimetas Magilli tunnistust täiesti häbiväärseks ja kutsus kokku juhatuse koosoleku. Hiljem üritas Magill oma varasemaid seisukohti siluda, aga see enam temavastast kriitikat ei vaigistanud.

Neljapäeval alustas esindajatekoja hariduskomisjon ülikoolide suhtes uurimist.

Pennsylvania ülikooli rahastaja Ross Stevens lubas loobuda saja miljoni dollari suurusest annetusest ülikoolile, kui Magill ametist ei tagane. Ka teised Penni suurrahastajad teatasid, et ei anna enam ülikoolile sentigi, kui Magill ja juhatuse esimees tagasi ei astu.