Lätisse Indexo panka rajav eestlane: konkurents on palju väiksem kui Eestis

Esmaspäeval alustas kapitali kaasamist Läti pensionihaldur Indexo, mille üks asutajatest on Tuleva kaasasutaja ja nõukogu liige Henrik Karmo. Tema sõnul on Läti pangandusturul konkurents palju väiksem kui Eestis ning sealsetel majapidamistel ja ettevõtetel on ka tunduvalt väiksem laenukoormus.

2017. aastal asutatud Indexo on praeguseks kasvanud Lätis suuruselt kolmandaks teise samba pensionihalduriks Swedbanki ja SEB järel. Esmaspäeval alanud aktsiate märkimine, mis on suunatud Läti ja Eesti investoritele, kestab kuni 29. detsembrini, pakkumise hind on 12 eurot aktsia kohta ning avalikult pakutakse kuni 1 150 000 aktsiat.

Henrik Karmo rääkis ERR-ile, et ettevalmistusi panga loomiseks on Indexo teinud 2022. aastast ja kapitali kaasamine on viimane eeltingimus, et saada pangalitsents ja hakata järgmisel aastal Lätis pangateenuseid pakkuma.

Praegu haldab Indexo ligi 126 000 kliendikontot ning teises ja kolmandas sambas on neil kokku 900 miljonit eurot pensionivarasid. Varade maht on aasta algusest kasvanud umbes 50 protsendi võrra ja kliendikontode hulk ligi 30 protsenti.

Läti pangandusturul on konkurents Karmo sõnul palju väiksem kui Eestis.

"Uutel pankadel on keeruline tulla turule, sest litsentsi saamiseks tuleb täita palju nõudeid, millest üks on ka äriplaanile vastava kapitali olemasolu. Indexo on juba Läti Panga poolt reguleeritud läbi oma pensionihalduse litsentsi. Meie läbipaistvus ja ka olemasolev äri teevad sisenemise turule Indexo jaoks lihtsamaks. Panga loomiseks peab Indexo saama litsentsi Euroopa keskpangalt ning see protsess on kõigi jaoks ühesugune," rääkis ta.

Karmo tõi välja, et kui Eestis on 15 aasta jooksul tulnud turule mitmeid panku, kes on pangandusmaastikku tugevasti muutnud, siis Lätis ei ole samal perioodil ühtki uut jaepanka turule sisenenud.



"Läti majapidamistel ja ettevõtetel on Eestiga võrreldes tunduvalt väiksem laenukoormus. Lätis on laenud euroala ühed kallimad," tõdes ta. "Samas on inimeste palgad viimaste aastate jooksul kasvanud kiires tempos nagu Eestis ehk laenuvõimelisi kliente on juurde tekkinud."

Karmo hinnangul ei ole Eestis panga loomiseks suuremaid takistusi kui Lätis. Ta märkis, et on Lätiga olnud pikka aega seotud ja Indexo algne eesmärk oli luua Läti elanikele paremad tingimused pensioniks säästa.

"Idee muutuda pangaks tekkis, vaadates pangandusturu olukorda," lisas ta.

Käimasoleva aktsiaemissiooni vastu on Karmo sõnul eeldatavasti suurem huvi Läti investoritel, kuna seal kasutab nende teenuseid kümneid tuhandeid inimesi.