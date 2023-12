USA föderaalreserv jättis intressimäärad taas muutmata

Nõukogu rõhutas, et inflatsioon on aeglustunud, kuid püsib endiselt kõrge ning majanduskasv on aeglustunud.

Viimane intressimäärade tõus jäi USA-s augistikuusse. Sellest ajast saadik püsib föderaalreservi laenamise intressimäär 5,25 protsendi ja 5,5 protsendi vahel.

Föderaalreservi esimees Jay Powelli sõnul on keskpanga eesmärk endiselt tuua inflatsioon kahe protsendi tasemele, kuid selle eesmärgini jõudmine võtab aega ning keskpank on valmis vajaduse tekkimisel rahapoliitikat karmistama.

Nõukogu andis märku, et prognoosib järgmisel aastal intressimäära langetamist kolmel korral, seda veerand protsendipunkti kaupa.