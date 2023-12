Finantsturud ootavad baasintressi langemist tuleva aasta teises kvartalis

Eesti Panga kinnitusel Euroopa Keskpank järgmise aasta esimeses pooles intresse ei langeta, sest inflatsioonieesmärk on veel saavutamata. Finantsturud aga eeldavad, et intress hakkab langema juba teises kvartalis.

Euroopa Keskpanga nõukogu neljapäevane otsus jätta sügisel läbi aegade kõrgeimale tasemele tõusnud baasintressimäärad muutmata, oli Eesti Panga hinnangul ootuspärane.

"Inflatsioon on viimastel kuudel päris kenasti allapoole tulnud, aga ta on jätkuvalt siiski kõrgem kui meie eesmärk kaks protsenti ja mis veelgi olulisem, kui me vaatame ilma toidu ja energia hindadeta inflatsiooni, siis see püsib veel tublisti üle kolme protsendi taseme. Ja me teame ka seda, et seal on palju ajutisi tegureid sees, mis on ajutiselt inflatsiooni allapoole toonud. Järgmistel kuudel ilmselt me näeme, et inflatsioon euroalal läheb mõnevõrra üles," selgitas Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.

Euroala ekspertide hinnangul järgmisel aastal inflatsioon pidurdub järk-järgult. Aga läheneb kahe protsendi eesmärgile alles 2025. aastaks. Kaasiku sõnul seega järgmised Euroopa Keskpanga otsused intressimäära ei langeta.

"Kui inflatsioon peaks ootamatult kiiresti allapoole veel tulema, siis võiks ju arutada neid intressilangetusi, aga praegu mina nüüd lähikvartalitel küll ei näe veel seda võimalust," ütles Kaasik.

Finantsturud prognoosivad siiski, et baasintressimäär hakkab langema kiiremini kui Euroopa Keskpank eeldab.

"Ise usuks, et kuna kiiremini, siis arvatavasti teisest kvartalist alates, sest USA-s Föderaalreserv hakkab kärpima alates märtsist. /.../ Turud ootavad, et baasintress kukuks järgmise aasta lõpuks kolme protsendini. (Euroopa Keskpanga juht Christine) Lagarde tahtis eile jätta muljet, et ta niipea kärpima ei kipu. Mina olen seal kuskil kahevahel. Mina usun, et võib-olla baasintress jõuab 3,5 protsendini ja euribor võiks olla veidi allpool 3,5 protsendist," kommenteeris Trigon Varahalduse partner Mehis Raud.

Euroopa Keskpanga otsustest sõltub ka pankadevaheline laenuintress euribor. Kui kuue kuu euribor kerkis oktoobris 4,1 protsendini, siis praeguseks on see langenud 3,94 protsendini.

"Eesti laenud on seotud kuue kuu euriboriga ehk see intressimäär muutub kaks korda aastas. Kohest efekti pigem kliendid ei näe ja meie klientide näol selline põhiline intressimäärade muutmine on kevad ja sügis. Kevadel on veel vähe langenud kuue kuu euribor, küll aga sügisel, ma arvan, klientidel on selline tuntav laenumakse vähenemine," ütles LHV eraisikute laenuosakonna juht Catlin Vatsel.

Pankade laenud on juba nii era- kui ka äriklientidele soodsamaks läinud, ütles Raud.

"Suurte korporatsioonide laenumarginaalid on juba langenud, samamoodi ka jaeklientide elamuasememarginaalid on langenud. Ja nüüd muidugi, jah, kui euribor hakkab kukkuma, siis see veelgi leevendab ütleme laenukoormust," rääkis Raud.