Operaili juht lahkub ametist

Toomsalu juhtis Operaili ligi kaheksa aastat.

Praegu on valitsuses arutamisel Operaili uus tulevikustrateegia. "See tähistab ettevõtte jaoks uue ajajärgu algust. Seega värske pilk juhtimisele on igati kasulik," ütles kontserni nõukogu esimees Kaido Saar. Uut juhti hakatakse ettevõttele otsima pärast seda, kui valitsus on uue strateegia paika saanud.

Seni jääb juhatuse ainsaks liikmeks Merle Kurvits, kes liitus Operailiga 2022. aasta mais vagunirendiäri, tütarettevõtte AS Operail Leasingu juhatuse liikmena. Sama aasta novembris sai temast emaettevõtte Operaili juhatuse liige.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mis tegeleb kaubaveo ning veeremi hoolduse, remondi ja ehitusega Eestis. Operail annab tööd ligi 250 inimesele. Kuni 2023. aasta alguseni tegeles Operail ka rahvusvahelise vagunite rendi ning kaubaveoga Soomes. Omaniku suunisel väljus Operail nendest ärisuundadest.