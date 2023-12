Poola uus valitsus vallandas vastuolulised avaliku meedia juhid

Avalik-õigusliku televisiooni, raadio ja uudisteagentuuri juhatuse esimehed ning juhatused vallandati, teatas Poola kultuuriminister kolmapäeval, viidates uue parlamendi otsusele taastada avaliku meedia erapooletus ja usaldusväärsus.

Seaduse ja Õigluse (PiS) partei valitsusajal süüdistas opositsioon avalikku meediat sageli kallutatud uudistes, valitsuspropaganda edastamises ja opositsiooni ründamises.

Uus valitsuskoalitsioon võttis teisipäeval vastu resolutsiooni, milles nõudis erapooletu ja usaldusväärse avaliku meedia taastamist.

PiS-i saadikud korraldasid seepeale televisiooni hoonetes istumisprotesti ja lasid end koos teletöötajatega pildistada.

PiS-i endine kultuuriminister Piotr Gliński ütles, et riigimeedia juhtide väljavahetamine on seadusvastane. "See on selgelt rünnak vabale meediale, see on seadusrikkumine," ütles ta.

Opositsioon ja vabaühendused süüdistasid varem PiS-i valitsust püüdes sõltumatu ajakirjandus vaikima sundida ja väljendusvabadust piirata.