ERR Poolas: uuel valitsusel on muutuste läbiviimiseks vähe häid võimalusi

Poola uue valitsus esimesed jõulised sammud on tekitanud riigis küsimuse, kas need on ikkagi õiguspärased. Analüütikute hinnangul napib ilusaid lahendusi muutuste tegemiseks.

Kuigi valimised on läbi, ei ole poliitiline võitlus Poolas kuidagi rahulikumaks läinud. Pigem vastupidi.

Vahetunud on pooled – Kodanike Platvormi koalitsioonile kuulub seimis nüüd enamus ja protestimeeleolu hoiavad seimi ees üleval opositsiooni langenud Õiguse ja Õigluse toetajad.

"Nad võtsid avaliku meedia üle resolutsiooniga, mitte seadusega ega vastavalt konstitutsioonile," sõnas Wojciech uue valitsuse otsuse kohta likvideerida avalik-õiguslik meedia selle restruktureerimise plaani osana. Poola põhiseaduskohus tunnistas selle otsuse siiski seadusvastaseks.

Õiguse ja Õigluse propagandakanaliks kujunenud rahvuslikul ringhäälingul tõmbas uus võim sõna otseses mõttes juhtme seinast.

"Küsimus on selles, kas sa võid eelmise valitsuse vigasid parandada meetoditega, mis ei vasta alati õigusriigi põhimõtetele. See on Poolas praegu põhidebatt. See on kujunenud palju raskemaks, vägivaldsemaks ja vaenulikumaks kui me ootasime," kommenteeris nädalalehe Wprost ajakirjanik Marcin Makowski.

Ringhäälingu näite puhul lõppenuks selle valitsevates kogudes istuvate Õiguse ja Õigluse inimeste ametiajad alles 2028. aastal, lisaks on neid kogusid lausa kaks: üks põhiseadusjärgne, mis juba ammu oma ülesandeid ei täida, ja selle kõrvale Õiguse ja Õigluse loodud alternatiivorgan.

"Kõiki neid põhiseaduse vastaseid institutsioone austades ei ole praktiliselt mingit võimalust demokraatiat taastada. Sellist võimalust ei ole olemas. See on labürint, milles puudub väljapääs. Sa pead lihtsalt deklareerima, et sa mõningatest neist asjadest ei hakka kinni pidama, sest need ei ole rakendatud õigel põhiseadust järgival moel," rääkis Varssavi Ülikooli politoloogia professor Anna Wojciuk.

"Nad (uus valitsus) püüavad seadustest mööda hiilida ja see ei ole tore," kommenteeris Varssavis elav Michael.

"Kõike võib teha teisiti, aga mis oleks selle mõte, et asju aeglaselt teha? Mõned asjad tuleb lihtsalt ära teha, nagu näiteks süüdimõistetud inimesed vangi panna ja nii ongi. Ma loodan, et see on alles algus," sõnas Urszula.

Värske arvamusküsitluse järgi toetab uut valitsust 56 protsenti poolakatest ja negatiivselt suhtub 37 protsenti.