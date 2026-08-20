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Ungari televisioon lõpetas sõltumatuse taastamiseks tehtud eetripausi

Välismaa
Telekanal M1 ekraanilt sai juulis lugeda teadet, et uudistesaated on kõikides riiklikes ringhäälinguorganisatsioonides peatatud.
Telekanal M1 ekraanilt sai juulis lugeda teadet, et uudistesaated on kõikides riiklikes ringhäälinguorganisatsioonides peatatud. Autor/allikas: Attila KISBENEDEK / AFP/Scanpix
Välismaa

Ungari avalik-õiguslik televisioon edastas neljapäeval oma esimese uudistesaate alates juulist, lõpetades eetrikatkestuse, mis kehtestati seoses Peter Magyari uue valitsuse algatatud reformidega meedia sõltumatuse taastamiseks.

Ajakirjanduse kontrollimine oli Magyari eelkäija, rahvuslase Viktor Orbani valitsuse üks peamisi tugisambaid. Orban veetis oma 16 võimuaastat Kesk-Euroopa riiki "juhitud demokraatiaks" kujundades, enne kui ta aprillikuistel valimistel ametist tagandati.

Avalik-õigusliku meedia ümberkorraldamine oli Euroopa Liidu meelse konservatiivi Magyari peamine valimislubadus.

Peamine avalik-õiguslik telekanal M1 peatas 7. juulil kõik uudistesaated, kui reformidega alustati. Kanal edastas esimese uudistesaate pärast pausi neljapäeval, Ungari rahvuspühal, kohaliku aja järgi kell 6.00.

Uudistesaade algas reportaažiga Ungari uuest presidendist Andras Bakast – Orbani kriitikust ja endisest ülemkohtu esimehest –, kes astus kolmapäeval ametisse.

Sõltumatu uudisteportaal Telex teatas, et 25-minutine saade oli tasakaalustatud kajastusega, kaasates ka opositsiooni ja kriitilisi hääli, mis on selge murrang võrreldes Orbani ajastu tavadega.

Ajakirjanikud on varem rääkinud raskustest oma rolli täitmisel Orbani ajal ning sellest, kuidas taastada avalikkuse usaldust.

Avalik-õiguslik meediagrupp Közmedia – varem tuntud kui MTVA, mis hõlmab mitmeid telekanaleid, sealhulgas M1, raadiojaamu ja riiklikku uudisteagentuuri – teatas Facebookis, et keegi varem uudistesaadete kallal töötanutest ei osalenud neljapäevase saate toimetamisel. Mitmed töötajad on aga AFP-le öelnud, et kuigi mõned saatejuhid ja reporterid on vallandatud, on personal suures osas sama.

Kolmapäeval teatas ka Telex siseallikalt saadud e-kirjale viidates, et paljud samadest toimetajatest ja reporteritest, kes varem tootsid propagandat, on endiselt ametis.

Praegust üleminekuperioodi juhib valitsuse määratud ajutine juhtkond, mis on algatanud siseauditid ja ümberkorraldused.

Kuu algul seisis juhtkond silmitsi vastureaktsiooniga pärast uue uudisteprogrammi juhi nimetamist, kes oli varem töötanud Orbani siseringile kuuluvates meediaväljaannetes ja ettevõtetes.

Pärast hukkamõistvaid reaktsioone, sealhulgas Magyari enda oma, tühistas ringhääling järgmisel päeval ametissenimetamise, mis pälvis veelgi enam kriitikat valitsuse sekkumise teemal. Eeldatavasti jätkuvad avalik-õigusliku meedia reformid.

Uus tegevjuht, kes valitakse avaliku konkursi korras enne oktoobri lõppu, hakkab ellu viima soovitusi, mis saadakse käimasolevate erialaste ja avalike arutelude käigus.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

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