Hispaania pikendab pangamaksu veel aasta võrra

Hispaania valitsus pikendab veel ühe aasta võrra erakorralist maksu pankade intressituludele ja energiaettevõtete tuludele vaatamata sellele, et maksu seaduslikkus on kohtus vaidlustatud. Valitsuse sõnul tõi maks ainuüksi sel aastal kolm miljardit eurot maksutulu riigieelarvesse.

Maksu pikendamise plaani avalikustas Hispaania sotsialistist peaminister Pedro Sanchez kolmapäeval. Siiski lubas Sanchez, et energiaettevõtted saavad edaspidi lahutada maksustamisele kuuluvatest tuludest roheliseks üleminekuks tehtud investeeringud.

Pankadele mingeid leevendusi aga ei tule, sest ühe Hispaania valitsuse ametniku sõnul polevat nende kasumimarginaalid langenud ka pärast intressimäärade mõningast vähenemist, kirjutab Financial Times.

Pangad ja energiaettevõtted on kritiseerinud ajutist maksu, mida hakati koguma esimest korda käesoleval aastal. Valitsuse kolmapäevane otsus tähendab, et algselt kaheks aastaks mõeldud maksu kogutakse veel ka 2024. ja 2025. aastal.

Pankadele rakendub 4,8-protsendiline maksumäär, mida tuleb maksta panga intressituludelt ja tasudelt. Energiaettevõtted peavad maksma 1,2 protsenti kõikide oma tulude pealt.

Maksutuludest rahastas valitsus näiteks kütuse- ja ühistranspordisoodustusi tarbijatele.

Ettevõtete sõnul on maks ebaõiglane ning see kahjustab ärikeskkonda. Maksu kriitikute seas on sellised suured pangad nagu Santander ja CaixaBank ning energiaettevõtted nagu Repsol ja Iberdrola.

Enamik maksust mõjutatud ettevõtetest vaidlustas maksu seaduslikkust kohtus pärast esimese ülekande tegemist maksuametile.

Siiski usub valitsus, et kohtud ei tühista maksu ning valitsusel ei tule ettevõtetele raha tagasi kanda. Kui erakorraline maksuplaan esimest korda avalikustati 2022. aastal, õigustas Sanchez maksu sellega, et suurimate kasumitega ettevõtted peavad ulatama abikäe enamusele ühiskonna liikmetest.