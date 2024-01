Pakase tõttu on autoabi väljakutsed viis korda kasvanud

Pakaselised ilmad on suurendanud autoabi väljakutsete arvu vähemalt viis korda. Enamasti on sellisel juhul autode akud tühjaks saanud, mis ei lase autol käivituda või uksest sisse saada.

Automaailma käivitusabi seadmete riiul on kaubast tühjaks müüdud. Pakase tõttu on autokauplustes järsult suurenenud kõikide külmadeks ilmadeks mõeldud toodete müük.

"Harjad, jääsulatajad, akulaadijad ja nii edasi," loetles Raul.

Et kõikidel autodel ei ole talvetingimustele vastavad akud, näitab autoabifirmade suurenenud väljakutsete arv.

"Meil on töömahud kasvanud umbes viis-kuus korda tavapärasega võrreldes. /.../ Praegu enamasti on ikkagi akud, mis tahavad käivust saada – pikad külmad on võtnud akul võimu ja aku on saanud tühjaks ja peame sekkuma," selgitas Redgo Estonia operatiivteenistuse juhataja Tauno Kuum.

Tema sõnul on olnud vaja autosid ka töökotta vedada. "On ka seda, et paljudel ei ole viga ainult akudes, vaid on midagi muud. Kas elektroonika või on õlid vahetamata või mõni muu hooldus tegemata ja siis ei lähe ta ka lisavooluga käima ja siis aitab ainult töökoda," tõdes Kuum.

Eestis pole mitu aastat olnud ilma, kus temperatuur langeb alla -15 kraadi. Seetõttu on akud jäänud tähelepanuta ja nüüd on need mured akude ja elektrisüsteemidega võimendunud, ütles Automaailma tootejuht Taavi Tiro.

"Kümnest meie poole pöördunust kaheksal on aku tühi ja võib-olla kaks vajab vaid akuvahetust, nii et see pidev lühikeste otsega sõitmine linnas – neli, viis, kuus kilomeetrit – ei ole piisav aku laadimiseks talvistes tingimustes. Peaks olema ikka pikemad otsad 50- kuni 60-kilomeetrised ja kord nädalas. See taastaks aku töökorra ja laetavuse," selgitas Tiro.

Aku peab vastama tootja esiatud nõuetele ja uute autode puhul eriti võiks see olla lubatud mahutavuse kõrgemas otsas. Väiksem aku on näiteks lõuna poolt Euroopast toodud autodel, ütles Tiro.

"Uued autod on nii rohke elektrilisavarustusega, mis kõik nõuavad voolu. Alates istmesoojendusest lõpetades keskluku mootorid, sinna võib sattuda niiskus ja ka madal pinge, tühi aku võib takistada näiteks uste avamist," rääkis Tiro.