Pinged Balkanil: Serbia võib taastada kohustusliku ajateenistuse

Relvajõudude peastaap teatas, et teeb president Aleksandar Vučicile ettepaneku kehtestada riigis kuni neljakuuline kohustuslik ajateenistus.

Serbia kaotas kohustusliku ajateenistuse 2011. aastal, kaitseministeerium on pikka aega soovinud selle taastamist. Serbia kaitseministeerium on pikka aega soovinud, et riik taastaks kohustusliku ajateenistuse. Varem on valitsus sellised ettepanekud tagasi lükanud, vahendas Rferl.

Balkanil kasvavad aga taas pinged. Osaliselt on selles süüdi Bosnia serblaste liider Milorad Dodik, kes on varem kutsunud üles bosnia serblaste enamusega Serblaste vabariigi ühinemisele Serbiaga

Bosnia ja Hertsegoviina riik koosneb kahest osast – serbia enamusega Serblaste vabariik ning Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsioon, kus elavad moslemitest bosnialased ning etnilised horvaadid.

Samal ajal süüdistavad Priština ja Belgrad teineteist relvastatud kokkupõrgetes Põhja-Kosovo aladel. Belgrad pole tunnustanud Kosovo iseseisvust, takistades sellega sisuliselt Kosovo liitumist ÜRO-ga.