ERR Riias: Läti ajakirjaniku hinnangul on Eesti strateegia Ukraina võiduks realistlik

Läti avalikkus on Eesti kaitseministeeriumis koostatud Ukraina võiduni viimise strateegiaga hästi kursis. Läti populaarne nädalakiri Ir ehk tõlkes On avaldas ettepanekute sisu ja põhjaliku analüüsi.

Kuidas võiks Ukraina võita, küsib pealkiri Läti populaarse ajakirja Ir kaanel. Läti üks hinnatumaid ajakirjanikke ja kommentaatoreid Pauls Raudseps leiab, et Ukraina aitamise kõrval väga palju avalikkuseni jõudnud põhjalikke analüüse, kuidas Venemaa selle sõja kaotaks, lugeda pole.

Eesti on tulnud välja algatusega eraldada kuni 2027. aastani 0,25 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT) Ukraina sõjaliseks abiks. Eesti kaitseministeeriumi strateegia on Raudsepsi arvates realistlik ja väärib arutelu.

"Mulle näib, et Eesti kaitseministeeriumil on õnnestunud välja töötada visioon, mille loed läbi, saad teada, mida on tarvis teha, milline tuleb lõpptulemus ja milline on ajaraam. Ühiskonnas oli ju arusaam, et Ukrainas edeneb kõik hästi. Kuid kui ukrainlaste pealetung ei õnnestunud päris nii nagu oodati tekkis paljudel, ka Lätis küsimus, mis õieti toimub ja mis nüüd edasi saab. Eestlaste strateegia määratleb nüüd selge tulevikuvisiooni," rääkis Raudseps.

Eriti tähtsaks peavad lätlased oma sõjatööstuse arengut.

"Alanud aasta peaeesmärk peaks olema suurendada nii palju kui võimalik lääneriikide sõjatööstuse võimekust. See aitaks meid endid ja on hädavajalik Ukrainale," sõnas Raudseps.

Tema hinnangul võiks Eesti pakutud strateegiat rohkem tutvustada ka Venemaa piirist kaugemal asuvate riikide elanikele, sest sealt leiab olulisi selgitusi Ukrainas toimuva mõistmiseks.