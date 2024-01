Kindlustusfirma If ei müü Soomes osadele elektriautode mudelitele kaskokindlustust

Kindlustusfirma If ei müü teatud elektriautodele Soomes kaskokindlustust. Põhjuseks on erakordselt kõrged remondikulud.

Kindlustusettevõte If keeldub müümast Soomes teatud elektriautodele kaskokindlustust. If on muutnud oma poliise ega anna enam kindlustust näiteks Porsche Taycani, Audi E-Tron GT ja Audi RS E-Tron GT mudelite elektriautodele, kirjutab Soome eraautojuhtide ühingu Autoliito välja antud ajalkiri Moottori.

Kaskokindlustus hüvitab kahjusid laiemalt kui kohustuslik liikluskindlustus. Kaskokindlustuse sisu võib aga erineda nii sama kindlustusettevõtte erinevate poliiside lõikes kui ka kindlustusseltside lõikes.

If-i sõidukikindlustuse tootejuhi Peter Roseliuse sõnul on põhjus selles, et kõnealuste automudelite akukahjustuste parandamise kulud on Soomes erakordselt kõrged.

"Lisaks tundub, et neil juhtub akukahjustusi sagedamini kui teistel elektriautodel ja kogu aku väljavahetamine remondi asemel tundub olevat tavaline," ütles Roselius ajakirjale Moottori.

Poliitika kehtib nii era- kui äriklientidele.