Talv on katnud ligi veerandi Läänemerest jääga

Vara alanud talv on üle pika aja jätnud Läänemere jää alla. Eesti jäämurdja EVA-316 on juba kaks kuud abistanud abivajajaid Pärnus, kus jää ulatub Kihnu saareni.

Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi direktor Rivo Uiboupin rääkis, et Läänemerest on praegu jääga kaetud alla veerandi pindalast ehk 80 000 ruutkilomeetrit. Uiboupini sõnul on jäätekk tingitud tänavusest varajasest külmast talvest. Erakordne on see, kui varakult esimene jää tekkis, isegi Eesti ranniku vetesse.

"Novembri lõpus alanud esimene külmalaine jahutas veetemperatuuri maha. Jaanuari alguses olnud külmad ilmad aitasid jääkatet kasvatada. Nüüdne külmalaine kasvatab seda jääkatet veelgi," ütles Uiboupin.

Lähiajaloost on võtta talvesid, kus pole üldse jääd olnud. Paar aastat tagasi olid sellised talved, kus 80 000 ruutkilomeetrini on jõutud kogu Läänemeres alles märtsi või veebruarikuus.

Transpordiameti jäämurde koordinaator Martin Kaarjärv sõnas, et novembri lõpus hakkas Pärnus jää tekkima. Kaarjärv märkis, et Eesti jäämurdja EVA-316 on kahe kuuga laevu abistanud 32 korral.

"Detsembri alguses me alustasime. Korra tulid soojad peale, siis oli natukene vähem, aga praegu on Pärnu lahes jääd 20 miili, kuni Kihnu saareni," ütles Kaarjärv.

Vahepeal said suuremad laevad Pärnu lahes liikuda ilma jäämurdja abita, kuid praegu vajavad jäämurdja abi kõik laevad Pärnu lahes. Jää alla on Eestis jäänud ka Väinameri.

"Väinamere lootsimine lõpetati korra ära. Seni kuni olukord paremaks ei lähe, ei saa Väinamerre läbi väina ükski laev. Reisipraamid aga töötavad edasi, neil ei ole probleemi."

Läänemerel tegelevad jäämurdmisega Venemaa, Soome ja Rootsi – mujal piirkondades pole Kaarjärve sõnul jäämurdjat vaja. Rootslastel on väljas viis jäämurdjat ning soomlastel seitse.

Uiboupini sõnul ennustatakse üldiselt, et tulevikus on vähem karmimaid ja rohkem leebemaid talvesid.