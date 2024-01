Ämari lennurada läheb sügiseni remonti

Vastavalt lepingule teostab KMG Infra lennuliiklusala remondi raames nii projekteerimise kui ka ehituse. Muu hulgas saavad 14-aastane lennurada ja ruleerimisteed uue katte, paigaldatakse uus rajamärgistus ja valgustus.

Ämari lennuliiklusala remont läheb maksma ligikaudu 18,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Lennuraja remont kestab 2024. aasta märtsist oktoobrini, selleks ajaks kolivad Balti õhuturbe hävitajad Lätisse Lielvārde lennubaasi ning Ämaris maanduvad üksnes liitlaste helikopterid. Eesti õhuväe lennuvahendid kolivad remondi ajaks Pärnu lennuväljale. Peale remonti naasevad NATO liitlaste ja Eesti lennuvahendid jälle Ämarisse.

Ämari lennubaasi ülesanne on võtta vastu liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal. Eesti peab olema valmis tegutsema vastuvõtva riigina (host nation) ning selleks on tegutsemisvalmis lennubaas hädavajalik. Et tagada 2010. aastast kasutuses oleva lennuraja jätkuv ohutus ning vältida lennutegevuse ootamatut katkestust, tuleb lennuliiklusala katendeid ja tehnilisi kommunikatsioone plaaniliselt remontida.

"Ämari lennuliiklusala remont on ajakriitiline, tehnoloogiliselt keerukas ning peab vastama kõrgetele kvaliteedinõuetele. Remondi õigeaegne lõppemine on kaitseväe üks prioriteete," rääkis RKIK-i Lääne taristuportfelli juht Liisi Hallikma.