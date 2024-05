Ämari baasis käib lennuraja katte vahetus, esialgu uut lennurada ei tule

Ämari lennubaasis käib lennuraja katte vahetus ja uute hoonete ehitus. Ehkki Ämari ei saa teist lennurada ega uusi angaare, on need endiselt kaitsekavades.

Märtsis algas Ämari lennubaasis ehitus. Novembris on kohal õhuturbemissioon viienda põlvkonna hävitajatega.

Leedus asuv Šiauliai lennuväli oma kahe lennurajaga on kõige suurema läbilaskevõimega Balti riikides. Ämari jääb praegu üherajaliseks, kuigi kaitse arenguplaanides on kaks rada siiani kirjas.

"(Kaks rada) annaks selle, et kui peaks olema mingisugune hädajuhus või põhirada on mingil põhjusel suletud, on see siis lennuki raske maandumine, mida on siin varem ette tulnud – purunenud rehv –, ja ei ole võimalik lennurada kiiresti vabastada ja me oleme sunnitud sulgema, siis varurada annaks võimaluse jätkata operatiivselt reageerimist näiteks õhuturbeüksusele," rääkis Ämari lennubaasi ülem kolonelleitnant Maanus Nigul.

Lennuraja pealmine kate on freesitud. Paari nädala pärast algab asfalteerimine. Ehitaja jaoks on keerukas mitme tööetapi planeerimine lühikese tähtaja jooksul, sest oktoobri lõpuks peab kolme kilomeetri pikkune rada valmis olema.

Kõik töölised pidid läbima eelneva turvakontrolli.

"Kõik isikud läbivad kontrolli. Kahjuks mõni isik ei ole rajale pääsenud. Aga iseenesest tööde ja tehnika kokkusaamine meie jaoks ei olnud küsimus. Sellega arvestasime juba hanke ajal," ütles KMG juhatuse liige Targo Toots.

Merko ehitab Ämarisse kolm kasarmut, kütte- ja elektritrassid, katlamajad. Merko ehitas sinna ka eelmise lennuraja.

Kokku on kogu ehituses kaasatud 40 ettevõtet ja kuni 600 töölist. Enamus materjalidest on kohalik toode. Tehnomaterjalid ja põranda- ning seinakatted tuleb tellida väljast.

"Hiinast me ei saa tellida. Muidu Hiinast saab küll tellida, aga lihtsalt Hiina tarned on niivõrd pikad, et sellise ajagraafikuga meil pole võimalik Hiina kaupa siia paigaldada," ütles Merko üldehitusdivisjoni juht Marek Hergauk.

Nordlin ehitab Ämarisse ka Baltimaade suurima söökla, mis mahutab vähemalt 3000 inimest korraga. Kui Ämaris on üks lennurada, siis kellele seal keetma hakatakse?

"Vastuvõtva riigi toetus on Ämari lennubaasi peal. Osaliselt liitlased, kes tulevad meile õhu kaudu. Siis on kõigile neile vaja tagada teenust. See on ka üks peamine põhjus, miks me ehitame nii suure söökla," selgitas riigi kaitseinvesteeringute keskuse ehitus- ja projekteerimise lääne portfellijuht Steven Linkov.

Lääne sektoris ehitatakse lähima kolme kuni nelja aasta jooksul 200 miljoni euro väärtuses. Ämari linnak on käesoleva ja järgmise aasta ehituse raskuspunkt ning läheb maksma üle 80 miljoni euro.

Ämaris hakkab toimuma ka Eesti loodava raketiväe väljaõpe.