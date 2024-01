Torontos suri eestluse hoidja Laas Leivat

Leivati surmast teatanud Kanada eestlaste ajaleht Eesti Elu kasutas tema mõju kirjeldamiseks väljendit "elukutseline eestlane", märkides, et tema osalus Eesti asja ajamises ja eestluse hoidmises on olnud väga laiahaardeline ja mitmekülgne. "Tal on palju tiitleid ja ta on kuulunud aastate jooksul loendamatute organisatsioonide liikmeskonda ning sageli nende juhtorganitesse," märkis leht.

Leivat panustas ka Eesti Elu ingliskeelse osa Estonian Life väljaandmisse, kirjutades sellesse iganädalaselt kommentaare.

Leivatit on tunnustatud mitmete autasudega, sealhulgas Eestlaste Kesknõukogu Kanadas Kuldteenetemärgiga ja Eesti presidendi annetatud Valgetäht III järgu teenetemärgiga.

Leivat sündis 15. märtsil 1941 Hiiumaal, Käinas. Sõjakeeris viis ta kolmeaastasena koos vanemate Hella ja Alfred Leivatiga pagulusse Rootsi, kust perekond liikus hiljem Kanadasse.