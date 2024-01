Följeton. Peokutseta jäänud riigikogu liikmed alustavad streiki

"Ma olin kutsega juba ammu arvestanud," ütles riigikogu liige K.G (nimi toimetusele teada). "Tellisin rätsepalt uue ülikonna, pintsaku eest maksin ära ja tšeki esitasin kantseleisse kuluhüvitise saamiseks ka juba ära. Nüüd olen rumalas seisus, peo jaoks pole ülikonda vaja, aga mujal ei saa ka pintsakut kanda, sest pükse ju pole. "

Sarnase mure ees on riigikogu liige M.S (nimi toimetusele teada): "Ega ma uut kleiti ei oleks teha lasknud, aga mul oli ostetud uus suur kott, sest vastuvõtul jääb alati igasugust kraami üle, mida olen ikka koju viinud. Toitu olen varasemalt pärast pidu kaasa võtnud, seda haput lurri, mida nad veiniks nimetavad, võtan, ja ükskord Tartus toimunud vastuvõtul jäi üle terve teatri NO99 trupp, mille ma sealt ligi võtsin," meenutab ta.

Kutseta jäänud riigikogu liikmeid on palju, statistikaameti andmeil vähemalt üle viiesaja (sott siia-sinna), ja presidendi käiku peetakse üsna üksmeelselt solvavaks, piinlikuks ning ülekohtuseks.

Üks riigikogu liige tunnistab, et oli viimased pool aastat palvetanud kõigevägevama poole, et kutse vastuvõtule ikka saabuks ja ta on nüüd jumala vihane. Teine korraldas juba sügisel oma valimisringkonnas rahvamajatuuri, millel ta pidas loenguid pealkirjaga "Mind kutsutakse presidendi vastuvõtule, aga teid ei kutsuta, mis näitab, et ma olen ilmselgelt parem nii teist kui ka näiteks Arvo Pärdist, kui see teema nüüd juba juhuslikult lauale tuli".

Mõni üksik riigikogu liige püüab siiski kiiresti ümber orienteeruda. Hiljuti Keskerakonnast lahkunud ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga liitunud riigikogu liige T.K (nimi toimetusele teada) ütles, et riigikogu aseesimees J.R (erakondlik kuuluvus toimetusele teadmata) lubas ta hõlma all siiski Estoniasse sisse smugeldada, kui saab vastutasuks sotside nimekirjas esimesena europarlamenti kandideerida.

"Me oleme mõelnud, et ma olen tal nagu särgi all, juuksed paistavad küll ta lõua alt välja, aga see näeb välja nagu rinnakarvad või habe, nii et isegi Sildam ei saa aru, et see olen tegelikult mina. Ja see on täiesti okei, sest nagu ta võib olla keskerakondlane või sots, võib tal ka habe olla või mitte olla, miks ei või, võib küll, kes teda keelata saab," ütles T.K.

Kutseta jäänud riigikogulaste lõviosa puhul selline käitumine siiski kõne alla ei tule, sest aseesimehe hõlma alla ei mahu peale T.K kedagi ja riigikogu esimehe ülikonna sisse ei mahu hästi ära ka esimees ise.

Seega kuulutas riigikogu liikmete ametiühing välja, et esmaspäeval algab riigikogu liikmete tähtajatu streik.

"Meist on mööda vaadatud ja meid on tõesti viimase piirini aetud, meile on sisuliselt näkku süllatud. Streik on meie häälekas appikarje ja ühtlasi juhime kogu ühiskonna tähelepanu sellele, et riigikogulasi ei saa vaadata kui mingeid suvalisi inimesi, keda kunagi kuhugi kutsuta," ütles streigi koordinaator E.K (nimi toimetusele teada).

Üks anonüümsust palunud riigikogu liige lisas, et tegelikult eelnes esmaspäeval algavale streigile ka hoiatusstreik, mida president oleks pidanud tähele panema. "Iga kord, kui öeldi, et riigikogu ei tee oma tööd ja käitub kummitemplina, oli see tegelikult hoiatusstreik," sõnas ta.

Seoses riigikogu esmaspäevase streigiga toimuvad Estonia teatri ja presidendi kantselei ees ka riigikogulaste meeleavaldused, kuhu korraldajad ootavad tuhandeid osalejaid. Solidaarsusaktsiooni on lubanud teha Teenetemärgita Kodanike Ühendus ja Tartu Toiduklubi.

"Me loodame, et meid tulevad toetama kõik Eesti inimesed, kes pole saanud kutset presidendi vastuvõtule. Samal ajal on meil hea meel, et meie toetuseks alustavad samal ajal streiki õpetajad, kes haritud inimestena mõistavad, et riigikogu liikmete alandamine sellisel moel on meie riigi praeguseid olulisemaid valupunkte," seisab peokutseta jäänud riigikogu liikmete ühispöördumises.

Peaminister K.K (nimi toimetusele teada) kommenteeris riigikogu streiki ühismeedia vahendusel: "Ma pole kunagi aru saanud, kas riigikogu parasjagu töötab või ei tööta. Mul on kutse olemas, muu mind ei huvita, sõitke seenele."