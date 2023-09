Följeton. Vastutustundliku ja tulevikku vaatava pere-eelarve seletuskiri

Perekonna eelarve koosolek

Koht: köök

Osalesid: Eit, Taat, Tütar, Koer, Kass, Hiir

PROTOKOLL

Eit: Kuna meie pere läks üle tegevuspõhisele eelarvele, siis peame rahaasjad vähemalt mihklipäevaks korda saama, sest siis pole rohkem aega sellega jahmerdada, naeris vaja välja tõmmata.

Taat: Mes?

Eit: Naeris.

Taat: Ei, see teine asi.

Eit: Aa. Ühesõnaga, tegevuspõhise eelarve kontseptsioon tähendab tulemusjuhtimise juurutamist, milles on seotud strateegiline juhtimine ja finantsarvestus ning kus ressursside planeerimisel lähtutakse tulemustest.

Taat: Mes?

Tütar: Lähme palun edasi, mul on vaja Tiktokis olla.

Taat: Kus?

Eit: Vanamees, ära jaura. Ütle sina, tütreke, kes sa Tiktokis nii kaunis oled, millest me peaksime alustama?

Tütar: Perekonna eelarve vahendite konsolideeritud eelarvest?

Koer: Auh!

Kass: Minu arvates – ja ma olen kõigest kass, kes ma kõnelen – peaksime alustama programmi tegevuste mõõdikutest ja sihttasemetest.

Taat: Mes?

Koer: Auh!

Eit: Jutud rivis! Hea mõte, kassikene, tulemusmõõdikute kasutamine on väga vajalik paremaks tulemusjuhtimiseks. Tulemusvaldkond on meie perekonna seatud pikaajaline mõõdetav eesmärk.

Hiir: Tulemusvaldkonna arengudokument on valdkonna arengukava.

Koer: Võib öelda, et meie pere teeb eelarvepoliitika arendustega innovatsiooni naerikasvatamise sektoris, mille tulemuseks on läbipaistev eelarve ja tõhus majapidamine. See tähendab, auh!

Taat: Mes?

Eit: Auh! See tähendab, jah, muidugi. Esimene tulemusvaldkond on meil mis, tütreke, kes sa Instagramis nii kaunis oled?

Tütar: Esimene tulemusvaldkond on "Kodu olemasolu". Kas meil on kodu olemas?

Kass: On küll. Aga viimati mõõdetud tase – tuletan meelde, et ma olen kõigest kass, kes ma kõnelen – aastal 2022 oli, et "kodu põle".

Taat: Mes tähendab "kodu põle"?

Eit: Kuuse all elasime.

Taat: Aijah, ilus aeg oli. Mes 2024. aasta sihttase on?

Tütar: Kodu on.

Eit: On või?

Tütar: Paneme kirja, et on, äkki siis on.

Taat: Tahaks tagasi kuuse alla.

Eit: 2025 teeme ära, luban, kikukas, aga ära nüüd jaura, vanamees. Tütreke, kes sa nii kaunis oled Onlyfansis, mis meie järgmine tulemusvaldkond ka on?

Kass: Tohib, ma vastan ise sellele.

Eit: Palun, jah.

Kass: Piima olemasolu. Tähendab viimati mõõdetud taseme järgi piima netu.

Taat: See on nüüd see null-eelarve jutt või mes?

Kass: Ei, see on null-piima jutt ja nagu eelkõnelenu juba ütles: vanamees, ära jaura. Minu arvates võiks 2024. aasta sihttase olla, et piima on kogu aeg navalom.

Eit: Miks sa piimast alati vene aktsendiga räägid?

Kass: Ma ei ole kohustatud sellele küsimusele vastama.

Koer: Vabandust, ma siin vaatan perekonnaeelarve pikaajalisest strateegiast, et piim on suva, konti oleks vaja, kogu aeg on konti lubatud. Kus kont on?

Taat: Mingit konti sa ei saa, näri naerist, nugis!

Eit: Koer, ära jaura, vanamees, ära jaura. Ma ei saa enam millestki aru. Millest me nüüd üldse rääkisime?

Tütar: Kitsamalt sihttasemetest, aga laiemalt sellest, et meie eesmärk on teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon, mis aitab samuti meie majandust kasvatada.

Kass: Ühe naeri kasvatamist majanduseks nimetada on liig.

Hiir: Võib-olla on see iduettevõtlus?

Eit: Lõpetage see jagelemine, kumbki teist ei jaga majandusest midagi.

Kass: Jagame või ei jaga, aga kirja paneme ikka.

Eit: Kass, ära jaura. Minu jaoks on kõige olulisem siiski, et kodu oleks mõnus ja hubane. Ja kui ma vaatan nüüd tulemusvaldkonda "Mõnus ja hubane kodu", siis on mul hea meel tõdeda, et aastal 2022 oli meie kodu mõnus ja hubane ning sihttase 2024 on samuti, et kodu on mõnus ja hubane. Hea küll, väikese languse peame 2024. aasta sihttasemesse siiski sisse kirjutama – 16,7 protsenti.

Taat: Mes langus?

Eit: Ma ei usu, et sa talve üle elad.

Taat: Mes tast uskuda.

Tütar: Aga kuidas selle toiduga siis jääb? Kass, sul oli see piimakriis enne.

Kass: Ma sõin vahepeal hiire ära, kõik on kontrolli all.

Eit: Oh, väga hea, paneme kirja, et viimati mõõdetud tase: "Kõht tühi" ja sihttase 2024: "Kõht täis". Jessuke olgu kiidetud, saime sellega ühele poole.

Tütar: Aga hiir?

Eit: Hea küll. Viimati mõõdetud tase: "Hiir on" ja sihttase 2024: "Hiirt pole".