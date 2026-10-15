Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Kadri Simson

Ligi 30 aastat Keskerakonnas ja viis aastat Brüsselis olnud Kadri Simson naaseb poliitikasse. Mis viis ta sotside ridadesse? Mida ütleb Eesti poliitika kohta see, et endistest võitluskaaslastest on saanud rivaalid? Ja milliseid valikuid peab Eesti rahutus maailmas tegema? Küsimusi küsib saatejuht Johannes Tralla.

"Esimene stuudio" algab ETV-s neljapäeval kell 21.40.